Il viaggio di Kingsley Holgate in Africa arriva fino al Nord Africa

Finora il team della spedizione Africa Odyssey della Kingsley Holgate Foundation ha affrontato molti traguardi e sfide; Ecco come si svolge il viaggio:

Nord Africa (3 marzo 2024) – Il leggendario esploratore sudafricano Kingsley Holgate e il suo team hanno percorso i due terzi del percorso in 41 annistrada La campagna umanitaria e geografica, iniziata nel giugno 2023, si sta ora preparando a raggiungere alcune delle aree più brutali e isolate dell’Africa centrale, settentrionale e occidentale.

Utilizzando i nuovi veicoli Defender 130, l'Afrika Odyssey, iniziata nel giugno 2023, ha percorso più di 40.000 chilometri lungo alcune delle strade più pericolose dell'Africa, sopportando piogge torrenziali, caldo estremo e inondazioni record negli ultimi otto mesi.

Questa spedizione scava nel cuore selvaggio di 12 diversi paesi africani e si concentra fortemente sulla conservazione, la cultura e la comunità. L'obiettivo è raggiungere 22 riserve naturali uniche, gestite dalla ONG ambientalista African Parks in collaborazione con il governo di ciascun paese.

“Negli ultimi 30 anni di avventure in ogni paese del continente, siamo arrivati ​​a renderci conto che la biodiversità e la fauna selvatica dell'Africa sono enormemente minacciate”, ha affermato Kingsley. “Ci poniamo da molto tempo la domanda: c’è speranza per gli spazi selvaggi dell’Africa, così come per le persone che dipendono da essi, di fronte alla crescente domanda globale di risorse naturali?” “Questo è ciò che ha generato l'idea di questa spedizione e ci sono buone notizie. Abbiamo avuto il privilegio di vedere l'incredibile lavoro svolto per proteggere e ripristinare vaste aree selvagge e di essere in prima linea contro le reti criminali che traggono profitto dalla fauna selvatica illegale commercio, disboscamento ed estrazione mineraria. Abbiamo ascoltato storie personali strazianti “Sulla perdita dei ranger in prima linea, insieme a storie edificanti di speranza che attestano la rinascita che si sta verificando in molti paesi grazie a governi proattivi e l'impatto positivo che hanno stanno avendo sia sulla fauna selvatica che sulle comunità vicine.”

La missione ha ora raggiunto 15 delle 22 aree naturali presenti nella sua lista. Partendo dalla punta settentrionale del deserto del Namib nel Parco Nazionale di Iona, nell'Angola sudoccidentale, attraversava nove parchi nazionali in Zambia, Zimbabwe, Mozambico e Malawi; Ha raggiunto le sorgenti più lontane e più alte del Nilo Bianco nelle montagnose foreste pluviali Nyungwe del Ruanda; Ho affrontato un percorso difficile verso due remoti parchi naturali nel Sud Sudan; La missione dei difensori è stata quasi persa a causa delle peggiori inondazioni degli ultimi 20 anni nel Parco Nazionale di Garamba, nel remoto angolo nord-orientale della Repubblica Democratica del Congo.

L’Afrika Odyssey Mission fornisce anche sostegno umanitario alle comunità che vivono accanto a queste aree naturali.

“Le piogge insolitamente abbondanti nelle regioni dell’Africa centrale e orientale hanno portato a un aumento dei casi di malaria, soprattutto tra i bambini e i neonati”, ha affermato Ross Holgate, leader della missione. “L'intero team ha contratto la malaria anche mentre si trovava nell'Africa orientale, e sappiamo per esperienza personale quanto possa essere mortale la malaria. Quindi, finora, durante questo viaggio abbiamo distribuito più di 7.600 zanzariere trattate con insetticida a lunga durata. Con una zanzara rete che protegge una madre media e due bambini. Circa 23.000 persone sono al sicuro dalla malaria. “Abbiamo anche fornito 1.800 occhiali da lettura ai non vedenti, per lo più anziani in queste aree isolate. Inoltre, l'educazione alla conservazione costituisce parte integrante di questa spedizione. Attraverso il nostro programma di arti naturalistiche, abbiamo contribuito a educare migliaia di bambini che vivono adiacenti alle aree protette gestite dai parchi africani intorno ai valori della cura del loro ambiente. Sono loro i futuri custodi di questi gioielli della fauna selvatica, ed è importante passare il testimone della conservazione della fauna selvatica, per garantire che continuino a beneficiare della fauna selvatica africana risorse negli anni a venire. Ross ha continuato: “Abbiamo davanti a noi la parte più difficile della spedizione, che consiste nel raggiungere sette aree naturali nella Repubblica del Congo, nella Repubblica Centrafricana, nel Ciad e nel Benin”. “Avremo a che fare con condizioni di fitta foresta pluviale, attraversamenti difficili di fiumi, vasti deserti e terreni montuosi rocciosi dove l'accesso all'acqua e al carburante sarà difficile, nonché potenziali minacce alla sicurezza. I problemi logistici per questa classe sono estremi.

Il membro veterano della spedizione “Shufa Mike” Nixon, una delle sole tre persone al mondo ad aver completato tutte le 19 gare di mountain bike Cape Epic, tenterà di pedalare per 600 chilometri su una bici Evo appositamente modificata attraverso la regione del Sahel-Sahara in Ciad per raggiungere la montagna. Il sito Patrimonio dell'Umanità della Riserva Naturale e Culturale dell'Ennedi vicino al confine libico.

“Si dice che l'Ennedi sia la parte più bella del deserto del Sahara, ma mi aspetto una dura prova fisica con sabbia soffice e temperature superiori a 40°C”, ha detto Mike. “Da quello che ho studiato, questo percorso non è mai stato tentato prima in bicicletta; speriamo che diventi un'altra 'prima' che aggiunga un ulteriore livello di avventura ed eccitazione alla spedizione.”

Il viaggio completerà anche il manoscritto per la conservazione dell’Afrika Odyssey – che contiene centinaia di pagine già piene di messaggi stimolanti da parte di leader delle comunità locali, beneficiari, ranger dei parchi, partner ambientalisti e inviati del governo – così come il ben viaggiato Zulu Calabash che raccoglie simbolici acqua da tutte le aree protette gestite.I 22 parchi tematici africani.

“Siamo fiduciosi che Zen of Travel continuerà a viaggiare con noi”, ha concluso Kingsley. “Dobbiamo evidenziare il potenziale ispiratore delle popolazioni dell'Africa e dei suoi luoghi selvaggi: non è tutto negativo. Non vediamo l'ora di entrare nel terzo capitolo di questo incredibile viaggio, continuare il nostro lavoro umanitario e incontrare persone più appassionate che stanno dedicando la loro vita al cuore selvaggio di questo bellissimo continente e alle sue comunità rurali”.

