Il tuo computer può gestire Windows 11? Ecco come scoprirlo

Microsoft ha appena rilasciato la prima beta pubblica stabile per Windows 11, ma non tutti saranno in grado di installarla. Sebbene Windows 11 assomigli più a una revisione visiva che a un rinnovamento radicale del sistema operativo, Microsoft ha apportato alcune importanti modifiche che lo rendono esclusivo per i dispositivi più recenti. Anche alcuni dei dispositivi Surface dell’azienda non saranno in grado di eseguire Windows 11, quindi ecco come sapere se il tuo PC lo farà.

Qual è la specifica minima?

Queste sono le specifiche minime ufficiali per Windows 11:

Processore: 1 GHz o più veloce con due o più core su A Processore compatibile a 64 bit o System on a Chip (SoC)

Processore compatibile a 64 bit RAM: 4 GB

Conservazione: 64 GB o più

Firmware: UEFI, Secure Boot Capable

Sicurezza: Trusted Platform Module (TPM) versione 2.0

Scheda fotografi: Compatibile con DirectX 12 o successivo con driver WDDM 2.0

Schermo: 720 pixel, almeno 9 pollici di diagonale

È necessaria una connessione a Internet per installare Windows 11 Home edition.

Ce ne sono altri Requisiti di funzionalità specifici, ma questi sono gli elementi di base necessari per far funzionare le cose.

A prima vista, questo non sembra affatto male. Processore da 1 GHz, 4 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione? Anche i computer 10 anni fa erano in grado di farlo. Ma ci sono altri fattori.

Secondo Microsoft, Microsoft Surface Studio e Surface Studio 2 non saranno in grado di eseguire Windows 11.

Anche se il tuo vecchio computer desktop fosse più potente del tipico laptop di oggi, potresti non essere così fortunato. Per alcuni PC meno recenti, il requisito TPM 2.0 è qualcosa che Microsoft ha dichiarato essere assolutamente necessario. Ma la compatibilità è una combinazione di diversi fattori e anche alcuni PC con TPM 2.0 non sono in grado di eseguire Windows 11, incluso Surface Studio 2 di Microsoft, rilasciato nel 2018.

Microsft ha dichiarato che saranno supportati solo i processori Intel di ottava generazione e superiori (il summenzionato Surface Studio utilizzava un processore di settima generazione) e allo stesso modo non tutti i processori AMD saranno consentiti.

Il mio computer può eseguire la versione beta di Windows 11, quindi sono a posto?

No, non necessariamente. Microsoft consente a Windows Insider di eseguire anteprime di Windows 11 su dispositivi che non sono ufficialmente supportati. Tuttavia, queste persone non saranno in grado di installare la versione finale del sistema operativo quando verrà pubblicata entro la fine dell’anno.

Che succede con quella cosa del TPM 2.0?

Un TPM è un modulo di sicurezza che può essere un chip fisico o una chiave crittografica incorporata nel processore. Fondamentalmente mantiene la tua unità crittografata prima dell’avvio per tenerti al sicuro da malintenzionati online. Il tuo computer controlla la chiave prima di iniziare e, se qualcosa va storto, manterrà i tuoi contenuti bloccati.

Microsoft sta cercando di rendere Windows più sicuro in futuro, ma per farlo deve lasciare indietro un vecchio hardware.

Come faccio a sapere se ho un TPM 2.0?

Esistono molti modi per verificare se il tuo computer è compatibile con TPM 2.0. Il modo più semplice potrebbe essere cercarlo in Gestione dispositivi.

Premi il pulsante Windows sulla tastiera o fai clic sul pulsante del menu Start e digita “Gestione dispositivi”. Cliccaci sopra. Dovresti vedere un elenco dei componenti del tuo computer.

Cerca un elemento che dice “Dispositivi di sicurezza”. Espandilo e dovresti vedere Trusted Platform Module 2.0. Se invece vedi TPM 1.2 – o nessuno – non sarai in grado di eseguire Windows 11.

Come posso verificare se il mio processore è compatibile?

Se disponi di un TPM 2.0 ma non sei ancora sicuro che il tuo processore sia compatibile, Microsoft ha preparato alcuni elenchi di dispositivi compatibili in modo specifico. Di seguito sono riportati gli elenchi AMDe Intel Corporation, E Qualcomm unità centrali di elaborazione.

Ma tieni presente che questo elenco potrebbe non essere definitivo: alcune persone su processori diversi sembrano essere in grado di eseguire il sistema operativo e le cose possono ancora cambiare tra ora e il rilascio.

Non c’è solo un’app che posso usare per verificarlo?

Microsoft ha inizialmente rilasciato un’app PC Health Check per far sapere agli utenti se Windows 11 è compatibile con il proprio PC. Ma al momento della pubblicazione di questo articolo, la società ha temporaneamente rimosso lo strumento apportando alcune modifiche per fornire agli utenti maggiori informazioni sulla loro disapprovazione.

Tuttavia, potresti voler sapere se lo strumento è pronto per il download nel momento in cui lo leggerai; Lo troverai andando su Microsoft Windows 11. pagina e scorri verso il basso fino alla sezione Verifica compatibilità.

Se vuoi adottare un approccio di terze parti, puoi scaricare un file Perché non vinci 11 Strumento per sviluppatore rcmaehl su github. Analizzerà il tuo sistema e ti dirà se può eseguire Windows 11 in base agli attuali requisiti noti. Tieni presente che esiste la possibilità che possa essere un bug, essendo uno strumento non ufficiale e tutto il resto.

Si spera che ora sai se puoi eseguire il sistema operativo più recente e migliore di Microsoft. buona fortuna!

Sapevi che abbiamo una newsletter sulla tecnologia di consumo? Si chiama Collegato – Puoi iscriverti QUI.