Come impedire alle persone di aggiungerti a gruppi WhatsApp casuali

WhatsApp è una delle app di messaggistica istantanea più utilizzate a livello globale, che include una serie di funzioni tra cui videochiamate, chiamate vocali, messaggi vocali, gateway di pagamento, videochiamate di gruppo, messaggi di gruppo e molto altro. I gruppi WhatsApp sono ampiamente utilizzati per connettersi con i tuoi amici e familiari, sono anche utilizzati per commercializzare prodotti, diffondere consapevolezza, promuovere affari e molto altro. Ma se qualcuno continua ad aggiungerti a gruppi casuali e a rivelare i tuoi numeri a sconosciuti. Sì! Anche noi odiamo queste persone, ma non preoccuparti, ti offriamo i metodi migliori che ti aiuteranno a smettere di aggiungere a gruppi casuali senza il tuo permesso.

Come evitare di aggiungere a gruppi WhatsApp casuali

WhatsApp viene fornito con un’impostazione che richiede la tua autorizzazione prima di aggiungerlo a un gruppo e rivela il tuo numero di contatto. Puoi modificare le impostazioni sulla privacy di WhatsApp e impedire alle persone di aggiungerti a gruppi casuali. L’impostazione ti consentirà di personalizzare chi può aggiungerti a un gruppo, per impostazione predefinita è “tutti” ma puoi scegliere “solo contatto” che consentirà solo ai tuoi contatti di aggiungerti a qualsiasi gruppo. Ecco i passaggi che puoi seguire per modificare le impostazioni.

Innanzitutto, apri WhatsApp sul tuo smartphone.

Devi fare clic sul menu dei tre punti nell’angolo in alto a destra del telefono.

Fare clic sull’opzione Impostazioni.

Ora vai alle impostazioni sulla privacy.

Puoi vedere che le impostazioni predefinite sono su “tutti”.

Cambialo in “I miei contatti” o “I miei contatti eccetto” qualsiasi cosa secondo le tue esigenze.

Una volta selezionata l’opzione, salvala e sei a posto.

Ora nessuno sarà in grado di aggiungerti a nessun gruppo casuale senza il tuo permesso tranne i tuoi contatti. Puoi seguire questi semplici passaggi per mantenere intatta la tua privacy e limitare le persone a caso ad aggiungerti a qualsiasi gruppo solo perché hanno il tuo numero.