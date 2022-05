Three Hopes pubblica un nuovo emozionante trailer con Black Blue

prima del lancio Fire Emblem Warriors: tre speranzeIl tag team Nintendo insieme a Koei Tecmo hanno rivelato alcune carte nelle loro mani con un nuovo trailer incentrato sui Blue Lions.

Con cemento non ancora asciutto Trailer precedentemente rivelato che ha presentato ai giocatori il nuovo protagonista mercenario Shez il mese scorso, Koei Tecmo e Nintendo hanno deciso di alzare la posta sul loro prossimo titolo, Fire Emblem Warriors: tre speranze Rivelando un nuovo trailer con la fazione dei Blue Lions di Emblema del fuoco: tre caseguidato da Dmitri.

Il Sacro Regno di Vargos ritorna nell’atteso seguito al precedente ingresso in emblema del fuoco Il franchise, caratterizzato dai personaggi preferiti dai fan dei Blue Lions, come Felix, Ingrid, Sylvain e, naturalmente, il leader Dimitri. Anche la personalità del personaggio sembra tornare, con l’atteggiamento della guardia del corpo Dedue nei confronti della protezione di Dimitri.

In particolare, il trailer presenta anche diversi tipi di gameplay, con il combattimento basato sulle frecce di Ashe, l’attraversamento a cavallo di Sylvain e le esplosioni magiche di Mercedes. In precedenza il tipico sistema di battaglia “Uno contro il mondo”. i guerrieri I titoli sono chiari Fire Emblem Warriors: tre speranzebasato su orde di nemici trascinati in ginocchio dal sorprendente boom di VIP scatenati su orde, presenti nel trailer.

come il suo predecessore, Emblema del fuoco: tre caseE Fire Emblem Warriors: tre speranze Mira alla rigiocabilità introducendo tre eventi separati che manterranno il giocatore nel continente Fódlan per molte partite. come il precedente Guerrieri dell’emblema del fuoco Il titolo, il gameplay basato sulla tattica e l’iconico “triangolo di armi” sembrano tornare in voga, con il sistema della lega delle unità che fa anche la sua comparsa per i fan di questo lato del gioco. emblema del fuoco Giocare.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes uscirà il 24 giugno esclusivamente su Nintendo Switch e coloro che desiderano rimanere aggiornati sull’eccitante rilascio possono visitare Il Twitter ufficiale di Nintendo of America per futuri annunci.