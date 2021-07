Apple lancia l’app anti-vaccinazione Tinder dall’App Store per aver violato le linee guida COVID-19

Secondo un nuovo rapporto, Apple ha rimosso un’app chiamata “Unjected” dall’App Store per aver violato le sue linee guida su COVID-19 e disinformazione. rapporto da Bloomberg. L’app, che si descriveva come un luogo per “persone affini che sostengono l’indipendenza medica e la libertà di parola”, era disponibile sull’App Store fino al Bloomberg Contattato per un commento.

rapporto da Bloomberg Afferma che Unjected è stato lanciato a maggio, consentendo agli utenti di creare un profilo, abbinare e inviare messaggi con altre persone e altro ancora. In sostanza, l’app era un servizio di appuntamenti per anti-vaccinatori e il suo lancio accidentale ha coinciso con l’aggiunta di vantaggi Tinder e Bumble per incoraggiare gli utenti a ottenere un vaccino contro il COVID-19, rendendo Unjected noto come “Anti-vaccine Tinder”.

Di recente, Unjected ha anche aggiunto un feed social, simile a Facebook e Twitter, che ha portato a una revisione da parte di Google Play.

L’aggiornamento di routine dell’app ha suscitato una revisione da parte di Google Play che ha rilevato che non ha adeguato adeguatamente i contenuti generati dagli utenti per la disinformazione. Nelle e-mail a Unjected, Google ha identificato post che includevano affermazioni secondo cui i vaccini sono “modificatori genetici sperimentali dell’mRNA”, “armi biologiche” e un “chip di nanotecnologia” utilizzato per connettere le persone alla rete 5G. Google ha dichiarato a Unjected il 16 luglio che ha due settimane per rimuovere i post dal suo App Store o disattivarli. “Abbiamo dovuto camminare sul filo del rasoio per la censura”, ha detto il co-fondatore Shelby Thompson. Unjected ha rimosso il feed social di conformità su Google Play, ma Thomson ha affermato che prevede di recuperarlo, insieme ai post segnalati, e spera di “rimanere sotto il radar”.

Nel frattempo, Unjected è rimasto disponibile su App Store fino a poco tempo fa. Bloomberg Segnala la rimozione dell’app dopo aver contattato Apple per un feedback sull’app disponibile nell’App Store. Apple ha informato gli sviluppatori che non sono stati disapprovati che l’app è stata rimossa perché “si riferisce in modo inappropriato alla pandemia di COVID-19 nel suo concetto o tema”.

Un portavoce di Apple ha affermato che Apple inizialmente ha rifiutato di essere negata durante il processo di revisione iniziale e ha approvato l’app dopo aver apportato modifiche per conformarsi alle politiche di Covid-19. Da allora, Apple ha dichiarato: “Lo sviluppatore ha rilasciato dichiarazioni esterne ai suoi utenti e aggiornamenti all’app che ancora una volta l’hanno messa fuori conformità”, aggiungendo che Unjected ha incoraggiato gli utenti a evitare di usare determinate parole per evitare il rilevamento. Questa è una violazione delle nostre linee guida, che affermano: “Se provi a imbrogliare il sistema… le tue app verranno rimosse dallo Store. “

Le linee guida dell’App Store di Apple richiedono che le app abbiano modi per rivedere i contenuti generati dagli utenti e che tutte le app relative al COVID-19 provengano da organizzazioni incentrate sulla salute.

