Il telefono 5G di BlackBerry è ufficialmente morto

Andrew Howell/CNET



Il Telefono BlackBerry 5G in ritardo Morire Confermata la mobilità continua sul suo sito web.

OnwardMobility ha detto in un messaggio pubblicato venerdì, come precedentemente notato da bacca di crack. “Per favore, sappi che questa non è stata una decisione presa alla leggera o in fretta. Condividiamo la tua delusione per questa notizia e ti assicuriamo che questo non è il risultato per cui abbiamo lavorato e sperato”.

Polizia Android E il bacca di crack Inizialmente ha riferito che il telefono è stato cancellato l’11 febbraio, affermando che OnwardMobility, una startup con sede in Texas che cerca di rivitalizzare il famoso marchio con un dispositivo Wi-Fi Android di prossima generazione, ha perso la licenza da BlackBerry Ltd. Marca BlackBerry.

OnwardMobility non ha spiegato il motivo per cui stava chiudendo e annullando la produzione del telefono.

Questa notizia arriva dopo BlackBerry Il servizio è scaduto per i suoi vecchi dispositivi All’inizio di gennaio e dopo il movimento prometto di aggiornare A proposito del telefono in un post sul blog del mese scorso intitolato: “Contrariamente alla credenza popolare, non siamo morti”.

Prima che OnwardMobility ottenesse la licenza, il produttore cinese TCL era l’ultimo produttore di telefoni a marchio BlackBerry. rilasciato BlackBerry KeyTwo Nel 2018, insieme ad altri dispositivi Android. Tuttavia, da allora TCL è passata al rilascio Telefoni speciali di fascia media.

BlackBerry non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.