Il supporto ufficiale del Master Chief Group interrompe il mod dei fan

Supporto MOD ufficiale per Halo: The Masterchief Collection Quello rilasciato all’inizio di questa settimana (23 giugno) ha reso inutilizzabili diverse fan mod.

Segnalato originariamente da Giochi per PC, il supporto MOD ufficiale per Signor Capo Il kit va a scapito della compatibilità per molte mod create dai fan.

I fan avevano già capito come modificare Halo: The Master Chief Collection Prima che 343 Industries annunciasse il supporto ufficiale. l’ufficiale Ciao MCC Modifica Nexus La pagina contiene più di 44 pagine di mod, molte delle quali sono classificate come disabilitate.

Al momento della scrittura, ci sono 44 mod disponibili su Nexus Mods. Tuttavia, alcuni sviluppatori hanno affermato di essere in procinto di correggere le mod.

Le mod rotte includono accesso all’aura – L’ultimo mondo della fucina, Halo 3: ODST Final Battle che permette ai giocatori di finire il gioco come un soldato ODST, e anche una mod che aggiunge Maine Craft elementi di gioco.

Una delle modifiche più importanti interessate dall’aggiornamento è stata accesso all’aura Campagna del patto. La mod ha permesso ai giocatori di combattere contro gli umani come un patto. I fan hanno potuto giocare l’intera campagna dal punto di vista degli avversari.

Modifica generatore TheForlornRaven Ha pubblicato un post sull’aggiornamento ufficiale 343, osservando che “l’unica opzione sarebbe quella di riconfigurare completamente la modalità”. Hanno anche sottolineato che l’unico modo per risolvere questo problema è 343 industrie Per creare una sorta di strumento di trasformazione per la comunità dei mod.

Halo: The Master Chief CollectionIl produttore ha recentemente confermato che il team ha testato la possibilità di aumentare il numero di giocatori nelle modalità multiplayer. L’aggiornamento futuro può vedere fino a 60 giocatori combattono nelle tradizionali mappe Halo di 24 giocatori.

Altrove, project manager Mass Effect: Edizione Leggendaria mac walter, Ho parlato dell’adattamento cinematografico di Mass Effect questa settimana.

Parlando dell’adattamento, Walters ha commentato: “Sembrava che stessimo sempre combattendo contro la proprietà intellettuale”.