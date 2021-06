Le videochiamate di gruppo finalmente arrivano su Telegram – Techjaja

Una delle app di messaggistica più popolari Telegram aggiunto Video chat di gruppo su applicazioni mobili e desktop. Questo non è disponibile nella versione web. Le chat vocali in qualsiasi gruppo sulla piattaforma possono essere convertite in videochiamate toccando l’icona della fotocamera per riprodurre il video sul tuo dispositivo.

Secondo Telegram, c’è un numero illimitato di utenti che possono partecipare a una chiamata audio, ma le videochiamate di gruppo saranno limitate alle prime 30 persone che si uniscono a una chat vocale. Ma con le nostre reti scadenti, non aspettarti di ottenere una buona qualità di videochiamata con molte persone in chiamata. Nel suo annuncio, la società ha affermato che la società prevede di aumentare questo limite “presto”. Gli utenti possono anche condividere i propri schermi durante una videochiamata.

Nel gennaio di quest’anno, Telegram ha raggiunto 500 milioni di utenti attivi, molti dei quali sono arrivati ​​sulla piattaforma dopo la piattaforma di chat rivale di proprietà di Facebook. WhatsApp ha alzato la sua nuova politica sulla privacy. Tuttavia, l’introduzione da parte di Telegram delle videochiamate di gruppo è in ritardo rispetto alla concorrenza con WhatsApp che ha introdotto le chiamate di gruppo nel 2018.

Oltre alla tanto attesa videochiamata di gruppo, Telegram ha aggiunto molte altre nuove funzionalità, tra cui una migliore cancellazione del rumore e sfondi animati. Le chiamate in conferenza sono disponibili sia per gli utenti di Telegram su iOS che su Android.