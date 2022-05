L’aggiornamento PUBG 2.09 è stato lanciato il 20 maggio

PUBG Corp ha lanciato l’aggiornamento di PUBG 2.09 (PlayerUnknown’s Battlegrounds), dopo che è stato rilasciato ieri. Grande aggiornamento della console 17.2. Come ci si potrebbe aspettare, questo è principalmente per la correzione di bug e nient’altro. Continua a leggere per le note sulla patch del 20 maggio di PUBG.

Note sulla patch di aggiornamento di PUBG 2.09 | Note sulla patch del 20 maggio di PUBG:

PUBG Corp. non ha approvato. annuncio Da “Duck Rider Challenge”.

Ciao giocatori!

Hai acquisito alcune abilità di atterraggio di prim’ordine? Allora sei arrivato all’evento perfetto.

Insieme al nuovo aggiornamento B.Duck in Sanhok Update 17.2, abbiamo preparato una speciale Duck Rider Challenge! Atterra su una delle delicate teste d’anatra con il tuo paracadute, cattura e carica uno screenshot/video di quel momento e guadagna la possibilità di portare a casa le ricompense della tua amata!

Come partecipare

Fatti strada con il paracadute attraverso Sanhok e atterra su una delle quattro teste di B.Ducks. Fai uno screenshot o un video di te stesso. Carica lo screenshot/il video sul tuo account di social media su una delle seguenti piattaforme. Si prega di includere le seguenti informazioni con la voce: Il tuo titolo all’interno del gioco PUBG

La tua piattaforma (es. Steam, KAKAO, Xbox, ecc.)

Tag obbligatori #PUBGDuckRider Hashtag regionali



Non appena avremo maggiori informazioni sulla modifica effettiva, ci assicureremo di aggiornare il post.