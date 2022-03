Esclusivo: iPad Air 5 eguaglia le prestazioni di iPad Pro con M1

Mancano solo poche ore Prossimo evento speciale AppleLa società dovrebbe annunciare la terza generazione di iPhone SE, nuovi modelli di Mac e anche il nuovo iPad Air. Le voci avevano già ipotizzato che questo nuovo iPad avrebbe supportato il 5G, ma 9to5Mac Ora ho appreso dalle fonti che l’iPad Air 5 sarà alimentato dal chip M1.

Voci precedenti sul nuovo iPad Air suggerivano che avrebbe un chip A15 Bionic, lo stesso chip che si trova nell’iPhone 13 e nell’iPad mini di sesta generazione. Tuttavia, sembra che Apple voglia colmare ulteriormente il divario tra iPad Air e iPad Pro, questa volta aggiungendo un chip più potente.

iPad Air 5 con M1

Sulla base delle informazioni che vede 9to5MacL’iPad Air 5 (nome in codice J408) avrà lo stesso chip M1 che Apple utilizza nei modelli iPad Pro 2021 e anche nella prima generazione di Apple Silicon Mac, che include l’iMac da 24 pollici e MacBook Air 2020.

In termini di prestazioni, il chip M1 è circa il 50% più veloce del chip A15 Bionic e il 70% più potente del chip A14 Bionic (il chip che si trova nell’iPad Air di quarta generazione). Mentre l’A15 Bionic ha una CPU a 6 core e una GPU a 5 core, il chip M1 viene fornito con una CPU a 8 core e una GPU a 7 core, oltre a 8 GB di RAM nella sua configurazione più bassa.

Ma perché Apple utilizza il chip M1 nell’iPad Air quando ha già l’iPad Pro con lo stesso chip? Prima di tutto, è importante tenere a mente che ci sono altri aspetti che distinguono l’iPad Pro dal resto del gruppo, come la presenza di un display ProMotion con tecnologia XDR.

Tuttavia, dal momento che Apple vuole vendere sia l’iPad Pro che l’iPad Air come alternativa al computer (dato che entrambi funzionano con la Magic Keyboard), non sorprende che l’iPad Air sia dotato di un chip a livello di desktop. Prendi la gamma Mac come esempio, il MacBook Air e il MacBook Pro entry-level entrambi basati sull’M1.

Allo stesso tempo, l’iPad Pro dovrebbe essere aggiornato entro la fine dell’anno con un nuovo chip, che probabilmente offrirà prestazioni migliori rispetto all’attuale chip M1.

cosa ti aspetti?

Le nostre fonti hanno anche confermato altre voci sull’iPad Air 5. Il supporto per le reti 5G, che è stato aggiunto all’iPad Pro 2021 e all’iPad mini 6 2021 lo scorso anno, sarà disponibile sul nuovo iPad Air.

Possiamo anche confermare che l’iPad Air 5 manterrà la stessa risoluzione del display dell’attuale iPad Air di quarta generazione. Fotocamera frontale aggiornata con supporto Center Stage Previsto anche per il nuovo iPad. Diverse fonti hanno riferito che il nuovo iPad Air sarà annunciato domani.

Il Evento dell’8 marzo 10:00 PT / 13:00 ET. Sarà trasmesso in diretta sul sito Web di Apple, sul canale YouTube dell’azienda e direttamente nell’app Apple TV su iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

