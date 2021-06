L’animazione di Viral Demon Slayer riassume la prima stagione in meno di cinque minuti

Uno Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba L’animazione è diventata virale riassumendo così rapidamente gli eventi dell’intera prima stagione dell’anime in meno di cinque esilaranti minuti! Il manga originale di Koyoharu Gotouge La serie continua a dominare il mondo dell’azioneCiò è dovuto al successo della prima stagione dell’anime. Lanciato in un mondo completamente nuovo di riconoscimento e popolarità dopo il diciannovesimo episodio della stagione, E continua questo successo con il vantaggio di battere i record Uscita del film in treno MugenOra, i fan di tutto il mondo stanno aspettando pazientemente la seconda stagione dell’anime.

La seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba In precedenza era stato confermato per un rilascio a ottobre come parte dell’autunno 2021 stagione dell’anime, E mentre c’è un sacco di tempo per recuperare il ritardo con l’anime prima di allora, c’è un modo più veloce e più divertente per farlo. Anche se hai visto la serie, potrebbe essere bello ricevere un aggiornamento dall’artista e animatore DONUMS su YouTube per un esilarante viaggio nella memoria. Dai un’occhiata nel video qui sopra!

(Foto: Aniplex)

Demon Slayer: Kimetsu no siLa seconda stagione inizierà dopo gli eventi di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Train. I fan interessati a prepararsi per la seconda stagione dovranno guardare non solo la prima stagione, ma anche il film. C’è un modo migliore per farlo che mai in quanto puoi trovare tutta questa trasmissione di Funimation con audio doppiato sia in giapponese che in inglese.

È stato confermato che la seconda stagione della serie inizierà con l’arco di Entertainment District del manga originale di Gotouge. colloquiale Conosciuto come “arco del quartiere a luci rosse,In questo modo Tanjiro, Nezuko, Inosuke e Zenitsu avranno un compito più difficile di quello che hanno incontrato nel film, e li riunirà anche a un altro membro di Hashira, Tengen Azui, mentre si trovano tutti ad affrontare i demoni che si trovano in allo stesso livello (o anche più forte) di Mugen Trenoacaza.

cosa pensi? Sei eccitato per un demone l'assassinoLa seconda stagione arriverà entro la fine dell'anno? Cosa ne pensate della prima stagione e del film? Cosa speri di vedere nella nuova stagione?