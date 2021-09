Il sito del conto alla rovescia per il 35esimo anniversario di Kunio-kun rivela un progetto nuovo di zecca

Aggiornare [Sat 4th Sep, 2021 04:55 BST]: Come in qualche modo previsto, il sito web dell’anniversario di Kunio-kun ha rivelato che un nuovo progetto è in fase di sviluppo. è chiamato Kunio no Sangokushi Daewoo: Zen Shoujo! (Grazie, gematsu). Sarà pubblicato da Arc System Works e sviluppato da APlus Games.

Ecco il teaser ufficiale con il logo del gioco:

articolo originale [Fri 3rd Sep, 2021 04:30 BST]: È il 35° anniversario della serie collaborativa di punta di Kunio-kun “Kun” in Giappone quest’anno.

Diversi mesi fa, l’Arc System funziona Rivela il logo ufficiale di questa celebrazione Ha menzionato quanti progetti diversi sarebbero seguiti, tra cui nuove versioni di giochi, “prodotti correlati” e persino collaborazioni.

un È stato lanciato anche il sito web del conto alla rovescia. Nel momento in cui scriviamo mancano meno di 24 ore. Dovremmo avere una rivelazione di qualche tipo a quest’ora domani, 4 settembre.

Il conto alla rovescia per il 35th Anniversary Project è finalmente iniziato!3 giorni fino all’alba https://t.co/ZTpQYaRPsE #kunkunio pic.twitter.com/Fme6woqQIB– Twitter ufficiale di Kunio-kun (@Kunio_Kun_PR) 1 settembre 2021

In una nota in qualche modo correlata, anche WayForward Di recente ci ha dato un’occhiata allo spin-offe River City Girls 2 – Inclusi alcuni screenshot e immagini dei personaggi.

Le celebrazioni per l’anniversario di Kunio-kun dureranno un anno. Cosa ti piacerebbe vedere da questa serie del 35esimo anno? Dicci sotto.