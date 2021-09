Prima di chiudere la sua rete 3G all’inizio del prossimo anno, AT&T ha esortato i clienti che possiedono dispositivi configurati a passare di moda per ottenere nuovi telefoni. È persino arrivato al punto di offrire un’alternativa gratuita, anche se economica, a coloro che lo richiedono. Tuttavia, alcuni abbonati che non hanno intrapreso alcuna azione in merito stanno ricevendo comunque i dispositivi e non sono i telefoni che ci è stato detto di aspettarci.

Per chi non ha sentito, AT&T disattiverà la sua rete 3G Il prossimo febbraio per far posto a un ulteriore lancio della rete 5G. Oltre ai telefoni cancellati, la transizione interesserà anche solo i dispositivi in ​​grado di supportare Standard VoLTE precedente Che dipende in parte dalla terza generazione per operare.

Ma Bell offre da alcuni mesi dispositivi sostitutivi gratuiti basati su una piattaforma simile. I possessori di telefoni pieghevoli stanno diventando più nuovi e più compatibili telefoni a conchiglia Mentre a quelli con iPhone più vecchi sono state assegnate unità iPhone SE di seconda generazione senza alcuna restrizione, almeno per un po ‘di tempo – sentiamo che le nuove alternative iPhone SE sono legate ai crediti di fatturazione tramite il piano di rateizzazione del dispositivo successivo di AT&T. Per quanto riguarda Android, in precedenza avevamo segnalato che AT&T offriva prezzi economici nuclei radioattivi (MSRP: $ 70) Per sostituire il vecchio hardware se i clienti lo richiedono.

Mentre alcuni clienti hanno effettuato l’ordine – e quindi hanno ottenuto il dispositivo di cui sopra – altri no. Uno di questi clienti è stato il fondatore di Android Police Artem Russakovskii che ha finito per ricevere il Galaxy Note9 non intraprendendo alcuna azione da solo.

E non è solo: ​​è stato guardato da r/ATT subreddit al massimo pochi discussioni Pop-up con domande e commenti sulla sostituzione. Molti utenti si sono sentiti confusi dopo essere stati informati di un addebito che né loro né nessun altro avevano avviato sul proprio account, e sono stati ancora più confusi non appena i telefoni sono atterrati alla loro porta.

È anche una nota solo nota 9. Una persona afferma di aver ricevuto un file Nota 10 Sembra così Galaxy S9S e A11s Era anche incluso nel mix.

Il voucher educativo fornito con l’attrezzatura sostitutiva

Tutti questi dispositivi sono soggetti ad attivazione automatica utilizzando il numero di telefono e il servizio esistenti del cliente entro 30 giorni dalla spedizione, rendendo i telefoni esistenti virtualmente inutili per le comunicazioni mobili. Coloro che hanno contattato il servizio clienti per impedire questo passaggio hanno è successo a loro In ogni caso.

Abbiamo richiesto un feedback sul programma AT&T Device Exchange e non abbiamo ricevuto risposta al momento della stampa.