Il rover sonda Marte della NASA sta lavorando sul problema della polvere e può continuare a fare lavoro scientifico

All’inizio di quest’anno, le prospettive per il lander Mars InSight della NASA non sembravano buone. I pannelli solari dell’esploratore fisso erano ricoperti di polvere e stava cercando di prendersi una pausa dalla scienza per risparmiare energia. Ora, una soluzione intelligente al problema della polvere significa che InSight continuerà a studiare il Pianeta Rosso.

Il team di InSight ha fatto un annuncio di benvenuto a nome della sonda venerdì, twittando: “Grazie al duro lavoro del mio team, il solare è migliorato”. Questo duro lavoro ha comportato la ricerca di un modo intelligente per rimuovere un po’ di polvere dai pannelli solari Dirigere il mezzo da sbarco a gettare terra su se stesso.

“All’inizio dell’anno, pensavamo di interrompere la raccolta di scienze per sei mesi; ora lavorerò per la maggior parte dell’estate”, ha twittato il team di InSight. “Questa è tutta scienza ‘bonus’ da quando ho completato i miei obiettivi principali della missione.”

La NASA sapeva che la polvere sarebbe stata una sfida su Marte. L’agenzia aveva sperato che il passaggio di trombe d’aria avrebbe aiutato a mantenere puliti i pannelli, ma questo non è andato come previsto. all’inizio di quest’anno, InSight ha ricevuto un’estensione della missione Fino a dicembre 2022. Il caso Dust ha messo a rischio il suo lavoro scientifico in corso.

La ripresa è una buona notizia per il lavoro di InSight su Marte, che include lo studio Terremoti su Marte. Mentre Curiosity e Probes della NASA vagano per altre regioni di Marte, InSight si concentrerà sulla raccolta di dati sismici e meteorologici.

La polvere potrebbe essere ancora un problema per InSight. Se è fortunato, un vortice fugace pulirà i pannelli. In caso contrario, potrebbe combattere un flagello della polvere per tutta la durata della sua estensione della missione.

