Le immagini e il suono del rover su Marte sono stati presi da Zhurong

Questa settimana sono state rilasciate nuove immagini e suoni dal rover su Marte per fornire un ulteriore assaggio di ciò che possiamo aspettarci dalla superficie marziana e dal suo ambiente ostile. Le ultime immagini di Marte sono state rilasciate da Amministrazione spaziale nazionale cinese (CNSA) È stato catturato dal rover Jurong Mars che mostra l’ingresso, la discesa e l’atterraggio, incluso un dispiegamento di paracadute supersonico e la separazione dell’involucro posteriore. Oltre all’atterraggio del rover, durante il quale si è impegnato in una fase di volo ed ha evitato pericoli per poi atterrare con successo sulla superficie di Marte.

Da quando è atterrato sulla superficie di Marte, il rover cinese ha coperto la superficie di Marte 236 metri e ha scattato una serie di immagini e suoni interessanti grazie alla telecamera remota Wi-Fi che il rover ha lasciato cadere sulla superficie di Marte, permettendogli di scattare selfie e i paesaggi circostanti di Marte. Jia Yang, vice capo progettista del rover Tianwen-1 Mars, spiega:

Zhurong Rover è più autonomo su Marte [compared with China’s Yutu lunar rovers]. Può giudicare da solo se c’è una strada da percorrere in base alla propria analisi dell’immagine. Giudicherà ogni metro al suo comando, muovendosi verso l’obiettivo fissato dalla Terra.” – “Il rover fa parte della missione Tianwen-1, la prima missione interplanetaria indipendente della Cina. Tianwen 1 è costituito da un orbiter, un lander e un rover ed è stato lanciato nel luglio 2020. È entrato nell’orbita di Marte il 10 febbraio 2020. Zhurong è dotato di sei payload scientifici, tra cui uno strumento di spettroscopia di frattura indotta da laser per l’analisi degli elementi di superficie e minerali, e strumentazione Imaging panoramico e multispettrale, stazione climatica, magnetometro e georadar. ” Guarda le ultime immagini e il suono di Marte nel video qui sotto.

