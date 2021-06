Guarda e ascolta il momento in cui il rover cinese Zhurong è atterrato per la prima volta su Marte • The Register

Video La China National Space Administration ha pubblicato video e foto della sua prima navicella spaziale sul Pianeta Rosso.

Mettere un robot One Piece su Marte non è un’impresa facile. La Cina è il secondo paese al mondo ad avere successo nel suo successo dopo gli Stati Uniti. Il rover Zhurong nel Medio Regno si separò dalla nave madre Tianwen-1 e atterrò Lo scorso mese.

L’ombra è stata proiettata dal rover Zhurong, il primo rover non statunitense ad operare su Marte… Immagine di credito: China National Space Administration. clicca per ingrandire

“A partire dalla mattina del 27, l’orbiter Tianwen-1 è in orbita da 338 giorni, a 360 milioni di chilometri da Marte”, ha affermato il CNSA. Egli ha detto.

“Il rover Zhurong è stato su Marte per 42 giorni su Marte e ha percorso 236 metri in totale. L’orbiter e il rover su Marte sono in buone condizioni, segnalando la sicurezza da Marte al partito e alla madrepatria e inviando benedizioni per secoli di la fondazione del partito”.

Il comunicato dell’agenzia è stato diffuso in vista del centenario della fondazione del Partito comunista cinese.

Di seguito è riportato un breve filmato registrato da una telecamera a bordo dello Zhurong nel momento in cui ha dispiegato il suo paracadute per rallentare mentre scendeva da Tianwen-1 alla superficie di Marte. Il filmato include anche immagini in scala di grigi scattate dall’auto che ondeggia da un lato all’altro mentre si riorienta mentre cerca di individuare un punto di atterraggio libero.

Video su YouTube che mostra l’atterraggio del rover

La seconda clip rilasciata non contiene solo più filmati del robot che si ribalta in azione, ma anche l’audio di come è sembrato quando il rover è scivolato da una scogliera dalla sua discesa per atterrare sul Pianeta Rosso per la prima volta. Il rumore del vento in sottofondo e il forte crepitio del robot che camminava lungo il pendio.

Video su YouTube che mostra il movimento del rover

Nella stessa clip, una telecamera wireless posizionata a terra ha registrato Zhurong che registrava lentamente un camion di esplorazione di Marte lontano. Sullo sfondo è visibile la sonda (scorrere fino a circa 1:04). Le foto sono state scattate all’inizio di questo mese dopo il rover pubblicazione ufficiale a maggio.

Zhurong è più piccolo della navicella spaziale Perseverance and Curiosity della NASA che vaga per il mondo della polvere color ruggine. Pesa circa 240 chilogrammi e la sua altezza è di circa 1,85 metri.

Armato di una serie di strumenti scientifici e alimentato da sei ruote e quattro pannelli solari, il rover è stato incaricato di analizzare campioni di roccia per rintracciare segni d’acqua. La Cina spera di avere i suoi cittadini su Marte entro gli anni ’40. ®