Il pubblico televisivo globale si aspettava i primi passi di Messi nella Prima Divisione Classica

Il loro numero ha raggiunto i cinque milioni, la scorsa stagione, sulla scia della vittoria del Marsiglia sul Parc des Princes. Quest’anno, l’arrivo dell’esagramma, il Pallone d’Oro, Lionel Messi, potrebbe scuotere la folla. La mossa perfetta per una Professional Football League (LFP) che spera di aumentare “Notevolmente la portata del torneo a livello internazionale” questo capitolo.

È un fulcro del progresso della Ligue 1, che ha fatto dello sviluppo all’estero uno dei salvataggi: al momento i diritti televisivi internazionali sono limitati a circa 80 milioni di euro. Annualmente fino al 2024, lungi dal vincere il jackpot di 1,5 miliardi di euro della Premier League, il campionato che genera più soldi, o addirittura 139 milioni di euro dal campionato italiano (esclusi Stati Uniti e Medio Oriente).

E un’etichetta prestigiosa come l’OM-PSG Classic, esaltata dalla brillantezza dei sei palloni d’oro di Messi e dalla forma degli dei dell’Olimpo in salsa di sampaoli, potrebbe aiutare la Ligue 1 a vendere meglio fuori dalla Francia nel prossimo ciclo di affari.





Lionel Messi celebra il suo secondo gol, segnato su calcio di rigore, contro l’RB Lipsia martedì 19 ottobre 2021. (JEAN CATUFFE / OCCHIO CLICK / DPPI)

L’anno scorso, nella vittoria per 1-0 del Marsiglia al Parc des Princes il 13 settembre 2020, quasi cinque milioni di spettatori hanno assistito alla partita a livello internazionale. Il “climax” Per la stagione 2020-2021 come Ligue 1, che trasmette attraverso 55 canali in 208 regioni secondo LFP, ha prodotto un pubblico cumulato di 580 milioni di telespettatori, con un aumento del 20%.

“Questa tendenza dovrebbe continuare nella stagione 2021-2022, che vedrà la Ligue 1 beneficiare di una copertura internazionale senza precedenti”.Le nuove emittenti sono ampiamente benvenute in Cina (Migu), India (Viacom18), Brasile (ESPN), Paesi Bassi (Ziggo) e Italia (Sky), osserva LFP.

Questo stream è per le emittenti “Aumenterà in modo significativo la portata del torneo a livello internazionale”., conferma l’associazione, che dice di misurarne già gli effetti. La prima partita di Messi con il Paris Saint-Germain a Reims il 29 agosto (2-0) ha battuto il record di pubblico della Ligue 1 all’estero con oltre 14 milioni di spettatori, secondo LFP. Tuttavia, i margini di miglioramento sono ancora enormi.

La Liga ha un pubblico potenziale di almeno 650 milioni di telespettatori “Intorno al mondo” Per El Clasico Barcelona – Real Madrid di domenica (16:15), assicurati di esserlo Poster del club più seguito sul pianeta. Premessa qualificata perché la Ligue 1, che va in onda in Cina sul canale pubblico CCTV, ha un fronte di oltre un miliardo di potenziali telespettatori…

In Spagna, il canale Quattro ha deciso di trasmettere domenica sera la Classic OM-PSG in maniera chiara e diretta con l’ex attaccante Fernando Morientes, scomparso per un breve periodo di OM (2009-10), nei commenti.

Cuatro ha incoraggiato i tifosi di Telecinco (altro canale del gruppo Mediaset) a incontrare Reims-Paris Saint-Germain, che è diventata la partita di calcio più vista in un torneo straniero nella storia della televisione spagnola con una media di 2,2 milioni di telespettatori, con un picco di 6,7 milioni secondo Mediaset.

“E’ chiaro che l’interesse per la Spagna è più alto di prima, come dimostrano i numeri della prima partita di Messi contro il Reims”, fa notare all’AFP, direttore della comunicazione del Cosmos Group, guidato da Gerard Pique, che possiede i diritti di marketing per la Ligue 1 in Spagna. “Il numero di persone (domenica) deve essere almeno uguale a questa partita. Il pubblico spagnolo consuma il calcio francese perché consuma le sue stelle”.

In Brasile il classico va in onda da diversi anni, soprattutto da quando Neymar veste i colori del club parigino. Per i telespettatori brasiliani, più che la locandina OM-PSG, è il club parigino ad attirare l’attenzione soprattutto, per la sua presenza “no” e Messi. Ma la stampa di Auriverde sta studiando anche i risultati dell’OM guidata da Jorge Sampaoli, dove il tecnico argentino ha allenato Santos e Atletico Mineiro.

In Inghilterra, un paese che si è spostato un po’ verso il calcio straniero, BT Sports darà la priorità alla domenica contro Inter-Juventus Torino (20:45) sul suo BT Sports 1, poiché il poster OM-PSG è stato relegato a BT. Sport 2. Secondo un sondaggio YouGov di questa settimana, solo il 12% degli appassionati di calcio del Regno Unito ha mostrato interesse per La Liga, mentre il 23% degli intervistati ha dichiarato di essere interessato alla Liga.

In Italia, infine, l’incontro su Sky ha trasmesso domenica i pericoli di soffrire della concorrenza mediatica di due grandi eventi sportivi: l’ultima gara MotoGP in Italia per l’icona Valentino Rossi, in particolare Inter e Juventus Torino in Serie A, in contemporanea . Il tempo è come OM-PSG.