Moto GB. “Il suo bello”, raccontano a Valentino Rossi, “era che tutto era improvvisato”.

Questa domenica, a Misano Adriatico, Valentino Rossi (42), sette volte campione del mondo in MotoGP, Sta partecipando alla sua ultima gara in Italia, davanti al suo pubblico, a pochi chilometri dal suo villaggio. In questa splendida occasione, Rino Salucci, presidente del fan club del pilota italiano, e Flavio Frattisi, co-fondatore, ci raccontano il loro grande amico.

Qual è stata la tua reazione quando hai saputo della fine della sua carriera?

Renault Salucci: Onestamente, pensavo che sarebbe stato quest’anno. La reazione è che non ci vuoi credere. Ci siamo detti: speriamo che continui, che ci sarà un risultato migliore, che farà qualcosa di meglio, che dica “farò un altro anno”.

Cosa rappresenta per il club l’ultima gara di Valentino Rossi in Italia?

RS: È un’emozione molto speciale. Per noi, un paese come Tavolia, era la nostra vita avere un eroe come lui. Alla fine ci troviamo amareggiati perché non lo vediamo più, e non avremo più questa stimolazione, questo piacere che avevamo. Fino all’ultima gara e fino a domani e anche domenica non sappiamo ancora cosa sta succedendo.

Come vedi il resto della sua carriera?

RS: Saranno le corse automobilistiche. Non sappiamo ancora esattamente in quale categoria sarà, ma sarà la categoria che apprezzerà la sfida. E poiché ama il motorsport, avrà ancora anni e anni di divertimento. Ma secondo me sarà condiviso anche dai fan. Mi prenderò un sacco di crampi da qui a seguire in questa categoria dove si svolgerà la corsa.

Leggi anche. Moto GB. Valentino Rossi su quattro ruote, netta trasformazione

Quale sarà il prossimo ruolo del fan club?

RS: Sarà necessario mantenere il giallo in tutti gli ambienti, ovunque nel mondo. È richiesto anche da noi. I tifosi lo vogliono, e chiedono agli organizzatori dove andrà Valentino l’anno prossimo… Faremo anche le tribune gialle senza Valentino.

Cosa stai preparando per questa domenica?

Flavio Frattisi: Per la gara, vogliamo fare una grande coreografia. Perché vogliamo ringraziare “Vale”, ringraziamo anche noi come fan club, oltre che come tifosi. Quindi abbiamo creato uno striscione e daremo a tutti un cappello in modo che le persone possano creare un “cappello da valle!” “.

Come descriveresti “Popolo Giallo” (il nome dato a un tifoso russo)?

RS: Il Popolo Giallo non ha rinunciato a non vedere più Valentino. Vuole vederla. Sono stato alle ultime gare come l’Inghilterra a Silverstone e ho visto famiglie inglesi dire: “No! Vogliamo Valentino, vogliamo vederlo anche se non corre più! Ci piace vedere il suo sorriso e le sue interviste”. I “Popolo Giallo” sono quelli che lo seguiranno qualunque cosa faccia.

Cosa rende Valentino Rossi un pilota speciale?

RS: Valentino è un insieme di cose. Riusciva in tutto, non era forte solo in moto, no, ha cambiato moto in tutto il mondo.

FF: Poi ci sono i suoi musi, quando vince, per festeggiare le sue vittorie. Ma soprattutto è stato un modo molto naturale di festeggiare. Il bello di Valentino è che tutto quello che è stato fatto è stato improvvisato. Non è stato studiato. E le persone lo apprezzano davvero e lo rispettano per questo. Abbiamo visto la grandezza di Valentino a Laguna Seca, abbiamo incontrato Brad Pitt che ha visto che Valentino era in soggezione. Stava aspettando il permesso per parlarle!

Parliamo un po’ di Tavolia. Come si è sviluppata la città con tanto successo?

RS: Tavolia è la nostra vita. La buona notizia è che non ci siamo davvero resi conto di questo successo 26 anni fa. Abbiamo visto questo come quasi normale. Non era niente! Andavamo alle corse, lo stesso gruppo insieme. È stato il bar di Tavullia che ha girato il mondo. All’inizio la popolazione del Tavolia era di 1.000 abitanti, poi ne ha attraversate 4.000… Arrivarono tantissime nuove persone. C’è stata un’atmosfera speciale nel corso degli anni. Non abbiamo santi qui, ma possiamo ribattezzare la città San Valentino!

FF: È diventato un luogo di pellegrinaggio. Ti rendi conto che tempo fa dicevamo di essere di Pesaro, e oggi sono i pesaresi che dicono di essere del Tavolia!

RS: Tavullia dove andare. Scorri, paga e riscatta il gelato al Valentino Rossi Village!

Come descriveresti i cittadini?

FF: Si dice spesso che quando una persona viene a Tavullia, ha l’impressione di esserci già stata tante volte perché lì si sente bene, come a casa.

RS: Ricordo nel 2015, quando Valentino perse il titolo a Valencia. Poi, tutto questo crampo è arrivato a Tavullia per sostenerlo. Ma c’erano così tante persone che Tavolia non sapeva come metterle insieme. E cosa hanno fatto le persone? Invitali a casa loro e dagli da mangiare!

FF: Questo è lo spirito del villaggio che è rimasto lo stesso.

Leggi anche. Rapporto. “Our Star”: immergiti nella roccaforte italiana di Valentino Rossi

Quali sono i tuoi ricordi più belli con Valentino Rossi?

RS: Un ricordo in particolare, credo che questa sia la sua prima vittoria con la Yamaha, dopo aver lasciato la Honda (nel 2004). Con la Honda si diceva che avesse vinto grazie alla moto. E poi è passato alla Yamaha, che non vinceva da 7 anni, guidando la stessa moto l’anno prima, e vincendo il Gran Premio del Sud Africa, davanti alla Honda. Nessuno le credeva. Tutti sul ring sono rimasti colpiti.

FF: Penso che i miei ricordi più belli siano gli stessi.