Vota la tua foto preferita delle Olimpiadi

“Quando vinco il singolare, non posso abbracciare nessuno perché sono solo in campo. Quindi, lì, per una volta ho potuto baciare qualcuno, non mi sono negato”. Roger Federer è malato, infortunato, battuto, che si comincia a dire finito, è di nuovo in salute insieme a Stan Wawrinka e sotto i colori della Svizzera grazie a questa vittoria olimpica in doppio contro il marito svedese Aspe Len Johansson (6-3, 6) -4, 6-7, 6-3). Tre settimane dopo vincerà gli US Open.