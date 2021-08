Il popolare portale FPS multiplayer “Splitgate” ha migliorato la stabilità e aumentato notevolmente il numero di giocatori. Lo slancio del cracking del bambù non si fermerà al rilascio | automatico

Lo sviluppatore 1047 Games ha annunciato il 5 agosto che il portale FPS multiplayer “SplitjetNell’ultimo aggiornamento, ha annunciato di aver notevolmente migliorato la capacità della rete e la stabilità operativa. Si dice che il tempo di attesa per l’abbinamento sia stato notevolmente ridotto. Allo stesso tempo, sembra che il numero di connessioni simultanee su Steam sia aumentato notevolmente.





“Splitgate” è un gioco sparatutto multiplayer che combina un FPS personale in stile arena e un sistema simile a “Portal”. I giocatori possono aprire portali con ingressi e uscite in vari punti del palco. Può essere usato come vulnerabilità di emergenza o come attacco a sorpresa per mettersi alle spalle del nemico. La versione per PC di quest’opera è stata distribuita su Steam a maggio 2019 e il numero medio di connessioni simultanee su Steam è stato di circa 300-600 persone.

Tuttavia, il 13 luglio, la situazione è completamente cambiata con l’inizio della distribuzione di una versione open beta compatibile con il cross-play per PC e console all’estero. Il numero totale di connessioni simultanee su tutte le piattaforme è balzato a 65.000. Il team di sviluppo era soddisfatto del successo improvviso, ma il problema era il carico del server, che improvvisamente è aumentato. A causa di frequenti errori del server, il 22 luglio tutto il gioco online è stato sospeso. Da allora, il rilascio, incluso il rilascio per console e multipiattaforma previsto per il 27 luglio, è stato posticipato poiché l’espansione del backend continuerà. Ha annunciato che intende essere rilasciato ad agosto. Allo stesso tempo, ha ricevuto un investimento di $ 10 milioni (circa 1.125.100.000 yen) dalla società di venture capital Human Capital.





Al 31 luglio, questo lavoro riporta che mantiene la stabilità mantenendo 100.000 connessioni simultanee su tutte le piattaforme. Ha dichiarato di aver raggiunto un traguardo importante in termini di crescita del gioco e aspetti tecnici. Tuttavia, anche ad agosto, il sistema di segnalazione non ha funzionato bene a causa del gran numero di persone, e c’è stato un atto in cui il Twitter ufficiale ha chiesto di evitare il più possibile AFK (partenza temporanea). È stato riferito che ci sarebbero voluti 90 minuti per creare una corrispondenza, ed è stato riferito che il team di sviluppo stava ancora lottando anche ad agosto. Durante la manutenzione del 4 agosto, il server è stato costantemente stabile e sembra che siano state prese anche misure come il divieto degli utenti di gadget che superano il tempo di attesa per abbinare i giocatori.

In queste circostanze, 1047 Games implementerà l’ultimo aggiornamento il 5 agosto. Con questo aggiornamento, si dice che abbia raggiunto una maggiore capacità e stabilità che mai. Secondo l’annuncio ufficiale, l’attuale tempo di attesa per il matchmaking è di circa 5 minuti. Anche se ci vorrà più tempo, saranno meno di 30 minuti. Sembra che abbiamo fatto molti progressi prima dell’uscita.

Con la stabilità del server come opportunità, “Splitgate” sta crescendo sempre di più. Guardando solo il conteggio degli accessi della versione Steam, il conteggio delle connessioni simultanee di picco era 67.165. Dato che il conteggio delle connessioni simultanee di picco della versione Steam era 11.000 al 24 luglio, si può dire che ha fatto un enorme balzo in avanti. Puoi anche vedere chiaramente che il database, che inizialmente si diceva avesse una capacità di 65.000, è stato ottimizzato.





Incentrato su soli quattro programmatori, 1047 Games ha ampliato e stabilizzato i server a spese della staticità. In parte a causa dei risultati, sembra che la stabilità sia assicurata senza perdere slancio prima del rilascio. Il rilascio ufficiale su tutte le piattaforme può raggiungere un cerchio così ampio? Guarda le tendenze. “Splitgate” è un personal computer in Giappone (vapore) / Attualmente distribuito su Xbox One (versione PS4 rilasciata anche all’estero).

【Aggiornamento 08/06/2021 17:25】

È stata aggiunta una piattaforma compatibile locale.