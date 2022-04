Puoi caricare la batteria di una fotocamera Sony Nitecore con USB-C

Il Batteria per fotocamera Nitecore UFZ100 È qui per liberare i fotografi dalla presa proprietaria di Sony: la porta di ricarica USB-C integrata ti consente di alimentarlo utilizzando lo stesso hardware di molti altri tuoi dispositivi (tramite Gizmodo). Non ancora rilasciata ufficialmente, ma puoi usare la batteria con Sony A7 III, A7R III, A7R IV, A7S III, A9 (ILCE-9), A9 II, A6600, A7C, A1, FX3, A7 IV, Ti protegge dall’essere avvolto attorno a un caricabatterie Separare se si desidera portare (e caricare) una batteria aggiuntiva durante le riprese.

Piace Gizmodo Indica che la capacità della batteria è leggermente inferiore rispetto alla sua controparte proprietaria, con Sony NP-FZ100 Viene fornito con una capacità di 2280 mAh e un Nitecore UFZ100 con una capacità di 2250 mAh. In termini di tempi di ricarica, sembra che anche la batteria Nitecore sia un po’ corta. Se stai caricando una batteria Sony da $ 99,99 Caricatore BC-QZ1Sony afferma che dovrebbe essere completamente carica in circa 2,5 ore, mentre il Nitecore UFZ100 impiega quattro ore per raggiungere una carica completa. Non è chiaro se il tempo di ricarica di quattro ore superi il tempo necessario per caricare la batteria della fotocamera Sony utilizzando un cavo micro-USB e un adattatore CA.

Oltre ad avere un connettore USB-C, la batteria stessa è dotata di una spia di alimentazione che lampeggia in rosso durante la ricarica e rimane verde quando è completamente carica. C’è anche un pulsante integrato nella batteria e premendolo la spia dell’indicatore mostrerà colori diversi a seconda della carica attuale della batteria: verde per oltre il 50 percento, blu per meno del 50 percento e rosso per meno di 10 per cento.

Tuttavia, non abbiamo idea di quanto sia davvero affidabile la batteria, per non parlare di quanto costerà o della sua data di rilascio. il bordo Ho contattato Nitecore con una richiesta di commento ma non hanno ricevuto risposta immediata. Sembra un compromesso, però: la batteria del Nitecore potrebbe non durare a lungo o caricarsi così rapidamente, ma la compatibilità USB-C lo rende più conveniente.