Apple effettuerà la scansione degli iPhone alla ricerca di contenuti abusivi di minori

3 ore fa

Prima che una foto venga archiviata in Foto di iCloud, la nuova tecnologia consentirà di cercare materiale relativo all’abuso sessuale su minori (CSAM).

Ma c’è il timore che questa tecnologia possa invadere la privacy, in quanto potrebbe includere la scansione di iPhone alla ricerca di contenuti proibiti o persino di discorsi politici.

Gli esperti sono preoccupati per il sistema utilizzato dai governi dittatoriali per spiare i propri cittadini.

Apple ha affermato che le nuove versioni di iOS e iPadOS, che verranno rilasciate entro la fine dell’anno, verranno fornite con “nuove applicazioni di crittografia per limitare la diffusione di materiale CSAM su Internet”.

Il sistema funziona confrontando le immagini con i dati noti sugli abusi sessuali su minori raccolti dal National Center for Missing and Exploited Children negli Stati Uniti, nonché da altre organizzazioni per la sicurezza dei bambini.