Dopo il 27 settembre, Google smetterà di accedere con dispositivi che eseguono determinate versioni di Android

Google ha avvertito gli utenti del sistema operativo Android 2.3.7, o precedente, che non consentirà loro di accedere ad account e servizi Google a partire dal 27 del prossimo mese.

La società ha riferitoNell’ambito dei nostri continui sforzi per proteggere i nostri utenti, Google non consentirà più l’accesso su dispositivi Android con Android 2.3.7 o versioni precedenti, a partire dal 27 settembre 2021. Se accedi al tuo dispositivo dopo il 27 settembre, potresti riscontrare Nota un errore nel tuo nome utente o password quando provi a utilizzare prodotti e servizi Google come Gmail, YouTube e Maps.

leggi di più

Per darti un’idea di come il dispositivo è stato interessato da questo cambiamento, Android 2.3.7 è stato rilasciato quasi 10 anni fa. Ma con oltre tre miliardi di dispositivi Android attivi al momento, è probabile che questo cambiamento riguardi alcuni utenti che potrebbero ancora aderire alla vecchia tecnologia.

Android 2.3.7 era l’ultima versione di “Gingerbread” (Gingerbread), che è la settima versione di questo sistema operativo, e si stima che a maggio 2019 fosse ancora utilizzata da circa lo 0,3% degli utenti Android.

E se utilizzi Android 2.3.7 o versioni precedenti dopo la scadenza del 27 settembre, sarai comunque in grado di utilizzare alcuni servizi Google se hai effettuato l’accesso al browser del tuo dispositivo, secondo l’azienda, ma i dispositivi con Android 3.0 (Honeycomb) Sarai ancora in grado di accedere ai tuoi account Google, quindi dovrai aggiornare il tuo vecchio dispositivo.

Il gigante della tecnologia afferma che questa misura è dovuta ai suoi “sforzi per mantenere la sicurezza degli utenti”.

Fonte: The Verge