Questa è la prima supercar elettrica indiana, con un’autonomia di 523 chilometri con una singola carica.

Mean Metal Motors lancerà presto la sua supercar elettrica Azani in India. Questa vettura sarà l’auto elettrica più potente ed elegante disponibile in India. Il design di questa vettura è aerodinamico, in modo che questa vettura possa raggiungere un’incredibile velocità in pochi secondi.

Il design di Azani sembra essere ispirato alla supercar McLaren. Quando vedrai questa macchina, penserai che sia una supercar straniera. Tuttavia, questa supercar non è prodotta da un’azienda nazionale. Un gran numero di aziende automobilistiche in India stanno lavorando su veicoli elettrici. Stanno lavorando per rendere il design e la gamma sempre migliori. La parte anteriore dell’auto include fari a LED e luci diurne. Il che rende questa macchina più sportiva. Ha anche grandi fori di ventilazione. Ciò non solo mantiene l’auto fresca, ma la rende anche aerodinamica.

In termini di autonomia, l’auto può percorrere 325 km con una singola carica. Inoltre, una volta che questa vettura è completamente carica, può raggiungere una velocità di 523 chilometri. Azani raggiunge velocità da 0 a 60 all’ora in soli 2,1 secondi. La sua velocità massima è di 220 all’ora. Questa vettura è in grado di generare una potenza massima di 1000 cavalli. I lavori sono attualmente in corso sull’auto e la sua data di uscita sarà annunciata nel prossimo futuro.