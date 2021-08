Se questi articoli di notizie sono veri, allora “Pegasus” è serio… i migliori commenti chiave

New Delhi: Giovedì la Corte Suprema ha tenuto un’udienza sullo scandalo dello spyware Pegasus che sta scuotendo il paese. La Corte Suprema ha rilasciato dichiarazioni chiave nell’ambito dell’indagine, dicendo: “Se gli articoli sui giornali sono veri, è molto grave”. Il tribunale presieduto dal presidente della Corte Suprema N. La prossima seduta è stata rinviata a martedì. Anche i rappresentanti del governo centrale in quel momento furono invitati a partecipare alla sessione.

È noto che la questione della pirateria di Pegasus è apparsa prima delle sessioni stagionali del Parlamento. Più di 300 indiani erano tra quelli presi di mira da Pegasus. Includono il leader del Grand Congress Party Rahul Gandhi, lo stratega elettorale Prashant Kishore, il nipote del presidente di Trinamool Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee e diversi ministri e giornalisti sindacali. Si è appreso che entrambi i telefoni, che erano stati recentemente registrati presso la Corte Suprema, sono comparsi nell’elenco degli hacker. I partiti di opposizione hanno annunciato che non avrebbero contestato le elezioni suppletive. Con questo, entrambe le case sono state rinviate. Numerosi sono invece i ricorsi presentati alla Corte Suprema per chiedere un’indagine indipendente sul caso. Questo è stato recentemente indagato. Come parte di ciò, gli avvocati dei firmatari sono stati sentiti affermare che “la telefonia viene condotta contro i terroristi. Ma ciò che sta accadendo qui è contro coloro che si oppongono alle politiche del governo. È una questione costituzionale e penale”.