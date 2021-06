Il ‘paradosso dell’amicizia’ trova una spiegazione matematica negli Stati Uniti

Le amicizie hanno una chiara dimensione quantitativa e il loro indicatore principale è il numero di amici che ogni persona ha. Sia nella vita reale che nei social network, questo numero varia tra due o tre e migliaia di individui, ma questi numeri hanno un’interpretazione specifica, come la popolarità o il contatto sociale di ciascuno.

Un team di matematici dell’Università del Michigan e del Santa Fe Institute (USA) è riuscito a farlo guado Sul La contraddizione che circonda questi numeri.

Dal 1991 il mondo scientifico – sociologi e informatici – conosce il cosiddetto “paradosso dell’amicizia”, ​​secondo il quale La maggior parte delle persone ha meno amici dei loro amici medi. Nel 2012, uno studio ha confermato che questo vale per i social network, che ha richiesto l’analisi dei conti di 721 milioni di utenti in Sito di social network Facebook E la base dell’intero altoparlante.

Molte persone hanno l’impressione che I tuoi amici hanno più successo, sono popolari, sono più attraenti e più ricchi Che, grazie a questo sorprendente paradosso, la scienza dimostra che questa non è solo un’impressione e che ci sono ragioni oggettive per crederci. In altre parole, non sarebbe colpa tua avere meno amici della maggior parte di questi amici, è colpa tua Un corollario delle leggi sull’architettura di rete.

I calcoli dei matematici americani mostrano che le persone abbastanza famose hanno maggiori probabilità di essere amici tra loro, mentre le persone meno famose lo sono. È più probabile che siano amici dei meno famosi.

Se la comunità di amici di una persona è eterogenea e include persone famose e meno popolari, l’effetto ovvio sarà che hanno più successo nelle loro amicizie, sebbene il paradosso dell’amicizia tenda a manifestarsi maggiormente con quell’individuo. Al contrario, lo stesso effetto si attenua quando la comunità degli amici di una persona è più omogenea e il loro comportamento sociale è più selettivo.

Dovremmo tutti solo Non fidarti delle impressioni che il nostro successo e la nostra posizione sociale ci lasciano Quando guardiamo le persone intorno a noi, perché otteniamo una visione distorta” Sospensione Il ricercatore George Cantwell.

A suo avviso, il paradosso dell’amicizia non si fa sentire nella vita reale, perché ognuno si circonda dei suoi coetanei. Intanto “sui social su Internet l’impatto potrebbe essere esacerbato” dal momento che “praticamente” Non c’è limite al numero di persone che possono seguire qualcuno online E non c’è motivo di guardare solo le persone “simili”.

Per raggiungere queste conclusioni, i ricercatori hanno calcolato le differenze tra le caratteristiche di ciascun nodo della rete e hanno fatto la media delle stesse caratteristiche dei membri di quel nodo, quindi hanno determinato la distribuzione di queste differenze per tre classi di reti modello e hanno costruito un modello casuale di una rete di persone.

L’articolo scientifico per questa squadra è stato pubblicato alla fine di maggio sulla rivista Complex Networks e trovato In libero accesso.

