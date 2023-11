Il nuovo OSPW di CeramicSpeed ​​per SRAM Eagle ha un “eliminatore di detriti attivo”

CeramicSpeed ​​​​ha lanciato un nuovo sistema di pulegge sovradimensionate progettato specificamente per le trasmissioni SRAM di Eagle.

Secondo CeramicSpeed, l'OSPW

Il design si basa sulla nuova tecnologia “Extra Thrust” di CeramicSpeed. Questo è costituito da una struttura in due pezzi “Active Debris Eliminator” e “Alpha Disc”.

I sistemi OSPW di CeramicSpeed ​​sono relativamente comuni sulle bici da strada professionali WorldTour, ma meno comuni sulle mountain bike di fascia alta. I sistemi di pulegge sovradimensionate sono spesso accompagnati da affermazioni di ridotto attrito del sistema di trasmissione e, di conseguenza, di migliore efficienza.

Qui, tuttavia, CeramicSpeed ​​​​ha adottato un sistema imponente e si è concentrato sulla “durabilità celebrata dalla trasmissione Eagle”.

L'”eliminatore di detriti attivo” caricato, secondo CeramicSpeed, “circonda un nuovo design della copertura antipolvere che si inserisce saldamente in una scanalatura nella puleggia. Questo è accoppiato con una struttura scanalata a lama che circonda la copertura antipolvere, che estrae dinamicamente i detriti dalla puleggia. ruota mentre gira.”

CeramicSpeed ​​afferma che una versione prototipo è stata testata quest’anno alla Cape Epic XC Marathon.

Nel frattempo, il “disco alfa” è una puleggia a disco solido da 20 denti. È una costruzione in due pezzi, che combina una forma del dente stretto e largo – apparentemente realizzata in “un materiale composito che fornisce protezione dall’usura e riduzione del rumore di lunga durata” – con un disco in alluminio solido.

Questo, secondo CeramicSpeed, elimina la possibilità che oggetti estranei rimangano incastrati tra i raggi della ruota del mulinello.

Sebbene CeramicSpeed ​​offra il sistema OSPW Aero, questo nuovo design Eagle non ha pretese aerodinamiche. “Il nostro sviluppo e la nostra attenzione all’Alpha Disc sono stati specificamente legati agli attributi funzionali e alla protezione offerti dal solido disco a bobina”, afferma CeramicSpeed.

Debuttando a marzo, la trasmissione di Eagle utilizza un design del deragliatore posteriore a montaggio diretto che rimuove il gancio del deragliatore dall’equazione.

SRAM afferma di aver migliorato la robustezza del design, con componenti sostituibili dall’utente, come la gabbia, la piastra paramotore e i collegamenti esterni del parallelogramma.

La parte dentata esterna della puleggia inferiore della trasmissione Eagle può anche ruotare indipendentemente dalla sezione centrale del raggio. Se intasata, la parte esterna della puleggia continua a ruotare sul raggio centrale fisso, riducendo le possibilità che la catena si inceppi e si danneggi.

Mentre le stelle dello spettacolo CeramicSpeed ​​​​sono le ruote jockey a raggi massicce, è inclusa anche una nuova gabbia in fibra di carbonio.

Secondo il marchio, la gabbia utilizza un telaio più pesante “senza aggiungere ingombro inutile”.

Tuttavia, la necessità di una gabbia aggiornata era presumibilmente quella di ospitare l’enorme ruota fantino inferiore da 20 denti, quattro denti in più rispetto a una ruota standard.

CeramicSpeed ​​​​si affretta a sostenere che la gabbia in carbonio “corrisponde alla durata” di un cambio Eagle standard.

Il nuovo OSPW di CeramicSpeed

Funziona con cassette da 10-52 t e sistemi di pulegge sovradimensionate da 110 g, secondo CeramicSpeed.

L'OSPW