Apple offre un programma fai-da-te per riparare il tuo iPhone

questa settimana, Apple ha introdotto la propria officina di riparazione self-service. I consumatori e i negozi indipendenti possono ora ordinare parti e noleggiare strumenti con licenza aziendale per riparare determinati iPhone.

Ciò avviene dopo che il presidente Joe Biden ha rilasciato una dichiarazione Decreto esecutivo a luglio promozione ai consumatoridiritto alla riparazioneI loro dispositivi elettronici e Congresso Esaminando anche quello.

Questo è l’argomento del nostro segmento ricorrente, Quality Assurance, in cui diamo una seconda occhiata a una grande storia tecnologica.

Nathan Proctor dirige la campagna per il diritto di riforma per l’American Public Interest Research Group. Quella che segue è una versione modificata della nostra conversazione.

Nathan Proctor: Attualmente, a partire da due riparazioni per i tre ultimi iPhone, puoi ottenere tutto il materiale necessario che Apple utilizzerà nelle impostazioni autorizzate per effettuare le riparazioni e anche un negozio indipendente può ordinarlo. Ci sono alcune limitazioni importanti lì. Ma questa è la prima volta che sono stati effettivamente in grado di ottenere parti e strumenti Apple ufficiali.

Kimberly Adams: Diciamo solo che voglio usare questo nuovo set di Apple. Come funziona questo processo?

procuratore: Sembra un po’ complicato anche per il fai-da-te impegnato. Devi ordinare un pezzo specifico che viene pre-codificato nel tuo telefono. Quindi è necessario ordinarlo attraverso questo processo speciale. Spediranno anche oltre 70 libbre di strumenti nella posta che noleggi per completare la riparazione. E poi hai le istruzioni e puoi procedere con la riparazione. Non sono sicuro di quante persone lo faranno. Ma lavoro su molte bacheche con officine di riparazione in tutto il paese, guardando la campagna, so che le officine di riparazione in tutto il paese hanno già effettuato ordini perché hanno un sacco di telefoni che devono riparare.

Nathan Proctor (per gentile concessione di Kimball Nelson)

Adams: Tuttavia, in che misura questo risolve il diritto a riparare i problemi relativi a questi telefoni?

procuratore: Francamente, altre società non hanno quasi lo stesso importo tra te e la tua correzione. Tutti e due SAMSUNG E Il Google Hanno annunciato che collaboreranno iFixit, che è un po’ come una sede online fai-da-te, per vendere pezzi di ricambio direttamente ai consumatori insieme a documentazione ufficiale, istruzioni ed eventuali strumenti speciali necessari. E ci sono pochissime restrizioni su chi può acquistarlo e su come possono effettuare tali riparazioni. Penso che lo svantaggio più significativo del sistema Apple sia l’associazione di parti digitali che fanno quando il telefono è accoppiato con una parte specifica. E penso che questo renda questo programma la prova che si può fare di più, ma anche la prova che è necessario fare di più.

Adams: Apple, Google, Samsung si stanno muovendo per fornire informazioni che erano considerate proprietarie e hanno protetto queste cose molto strettamente. Perchè sta accadendo ora?

procuratore: Voglio dire, penso che sia un segno che il tipo di azione collettiva che si stava svolgendo attorno al diritto di riforma è stato violato, giusto? Quindi, negli ultimi due anni, oltre 27 stati hanno adottato una legislazione per consentire ai consumatori l’accesso a parti, strumenti e informazioni per riparare le cose. L’amministrazione Biden ha emesso un ordine esecutivo a luglio, seguito poco dopo dalla Federal Trade Commission L’emanazione di nuove direttive contro i vincoli di riforma. poi entrambi Il Google E azionisti Apple Hanno preso decisioni per spingere le aziende a fare questi cambiamenti, quindi penso che provenga da tutte le parti.

Adams: Alcuni singoli paesi hanno approvato le proprie leggi sul diritto alla riparazione ed entrambi una casa E Senato Legislazione introdotta. Come ho detto, c’è una spinta normativa. Cosa guarda dopo, in termini di azioni federali sul diritto alla riforma?

procuratore: Ci auguriamo davvero che la FTC inizi a intraprendere azioni pubbliche per chiarire che alcuni tipi di restrizioni di base sulla riforma del monopolio non saranno consentiti dalla legge attuale. E sono davvero entusiasta dell’opportunità di vedere alcune di queste imposizioni arrivare a grandi aziende come Apple e, sai, potenzialmente altri produttori dominanti e altri settori, che si tratti di tecnologia medica o attrezzature agricole alla John Deere. Penso che ci siano molte opportunità per la FTC di costringere queste aziende ad aprire i loro mercati di riforma.

Adams: Perché questo è il momento giusto per la riforma?

procuratore: Penso che molte persone abbiano avuto questa esperienza in cui hanno portato un dispositivo rotto all’Apple Store, dall’addetto alle riparazioni con il produttore, e gli è stato detto: “No, è impossibile ripararlo. Qui, lascia che ti mostri le ultime novità Modelli.” Nel frattempo, i rifiuti elettronici sono il segmento in più rapida crescita del nostro flusso di rifiuti. Ed è davvero costoso continuare ad acquistare cose nuove tutto il tempo, soprattutto quando sai che la catena di approvvigionamento sta affrontando tutti i tipi di grandi barriere e l’economia si sta restringendo. Le persone devono ottenere il massimo da ciò che già hanno e le aziende devono smettere di impedirci di riparare ciò che già abbiamo.

Abbiamo chiesto ad Apple di commentare le critiche secondo cui il suo sistema di riparazione del telefono non è pratico. Un portavoce di Apple ci ha indirizzato all’azienda Spiegazione in linea del software di assistenza e riparazione Ha aggiunto che non è necessario che i consumatori facciano affidamento sugli strumenti Apple se “preferiscono un’alternativa”.

