Il nuovo driver della scheda N porta la tecnologia nera? Insegnarti a migliorare in modo significativo le prestazioni del gioco – nVIDIA-cnBeta.COM

L’anno scorso, AMD ha rilasciato le schede grafiche della serie RX6000 e, con il suo processore Zen3, “Smart Access Memory” (SAM) potrebbe funzionare e il gioco potrebbe migliorare significativamente le prestazioni. Tuttavia, questa tecnologia non è esclusiva di AMD. Ora, NV supporta anche tecnologie simili!

Nel driver della scheda grafica 465.89 appena rilasciato da NV, è stata introdotta una tecnologia simile “Resizable BAR” (di seguito denominata BAR), che può aumentare significativamente il numero di frame di gioco! Quindi cosa dovrei fare? diamo un’occhiata.

La funzione BAR nella scheda N consente alla CPU di elaborare i dati nella memoria video in modo più efficiente

Quali dispositivi supporta BAR?

Il primo è il lato della piattaformaAMDSimile a SAM, BAR ha anche severi requisiti di piattaforma hardware. Secondo la dichiarazione ufficiale di NV, BAR necessita di supporto per la piattaforma AMD 400, chipset serie 500, CPU Zen3 o chipset Intel di 10a e 11a generazione e supporto per CPU, come mostrato nella tabella seguente.

Piattaforme che possono supportare BAR

Dopodiché, il BIOS della scheda madre è necessario per fornire un supporto appropriatoAsus, ASRock,Colori luminosi、 EVGA 、MSISia Gigabyte che Gigabyte hanno dotato le loro schede madri di un BIOS che supporta BAR. Gli utenti possono aggiornare il BIOS corrispondente, quindi attivare BAR nelle impostazioni del BIOS, in modo che i preparativi per il sistema di base siano completati.

Scarica il nuovo aggiornamento del BIOS dal sito ufficiale della scheda madre per aggiungere il supporto BAR alla tua scheda madre

La prossima è la scheda grafica. Attualmente, solo la scheda N della serie RTX3000 supporta il nastro BAR, è richiesto anche il supporto VBIOS corrispondente. Al momento, l’RTX 3060 sta già utilizzando VBIOS che supporta BAR quando lascia la fabbrica. Per altre schede grafiche, è necessario aggiornare l’ultimo VBIOS per supportare BAR. Questo segmento include le schede grafiche GeForce RTX 3060 Ti, 3070, 3080 e 3090.

Generalmente, VBIOS per la scheda grafica è fornito dal produttore AIC. Ad esempio, se si desidera aggiornare il VBIOS della scheda grafica ASUS, è necessario cercarlo sul sito Web ufficiale ASUS. Ovviamente, se sei un giocatore esperto, puoi anche eseguire l’aggiornamento con canali e strumenti VBIOS di terze parti. Ad esempio, utilizzare lo strumento Flash VBIOS della scheda N “NVFLash” fornito da TechPowerUp per il flash VBIOS corrispondente.

Scarica il sito Web ufficiale di NVFlash:https://www.techpowerup.com/download/nvidia-nvflash/



Scheda video VBIOS inclusa (non ufficiale, regolamentata da TechPowerUp):https://www.techpowerup.com/vgabios/



Va notato che NV limita le prestazioni di mining nella nuova versione di VBIOS. Se si dispone di tale requisito, non aggiornare VBIOS in questo momento.

Come si sblocca la BAR?

Innanzitutto, devi abilitare il supporto BAR sulla tua scheda madre.

In secondo luogo, è necessario installare la nuova versione del driver della scheda N superiore a 465.89. L’indirizzo di download per il sito Web ufficiale è il seguente:

Windows 10 Desktop Standard Edition:http://www.nvidia.cn/Download/driverResults.aspx/172174/cn



Windows 10 Notebook Standard Edition:http://www.nvidia.cn/Download/driverResults.aspx/172192/cn



Dopo aver installato il driver, BAR sarà abilitato per impostazione predefinita.

Nelle informazioni di sistema nella scheda drive, è possibile confermare se la BAR è aperta correttamente, come mostrato nella figura seguente, la BAR è aperta.

Quali giochi supporta BAR?

Non tutti i giochi supportano BAR. Secondo la dichiarazione ufficiale di NV, al 31 marzo sono stati rilasciati 465.89 nuovi driver ei giochi elencati di seguito supportano BAR.

Quanto è grande il miglioramento dell’apertura BAR?

Ecco i dati comparativi forniti dall’amministratore NV, e si può vedere che il miglioramento apportato da BAR è abbastanza evidente.

Riassumere

Nel complesso, sia NV’s BAR che AMD’s SAM sono tecnologie rivoluzionarie che cambiano il processo di I / O dei dati di gioco. Questa tecnologia nera riduce significativamente il ritardo dei dati di gioco e aumenta il numero di frame di gioco, specialmente il frame minimo. Se disponi di una scheda grafica e di una piattaforma hardware decenti, potresti voler aggiornare alla versione 465.89 del driver e abilitare BAR per prestazioni di gioco migliori!