Sony, non rifare The Last Of Us per PS5

L’ultimo di noi Cane obbediente



Ieri ha portato a Nuovo rapporto Bloomberg Sony stava incaricando alcuni dei suoi studi più piccoli con l’attività frenetica di Naughty Dog. Bend, e un nuovo studio senza nome, una volta avrebbe dovuto supportare Naughty Dog in progetti come il multiplayer di Last of Us 2, il nuovo gioco Uncharted, ma forse la cosa più importante, una versione modificata di The Last of Us, secondo quanto riferito non è ancora in corso.

Ciò ha sollevato un bel po ‘di sopracciglia, considerando che la seconda puntata di The Last of Us è stata rilasciata lo scorso anno, sembra che The Last of Us 1 non sia uscito da molto tempo ed è già stato ridisegnato una volta.

Da quando ero L’ultimo di noi? Questo potrebbe farti sentire all’antica. Il gioco è apparso per la prima volta su PS3 nel 2013. The Last of Us Remastered è stato rilasciato l’anno successivo nel 2014 e avrebbe dovuto coincidere con il lancio di PS4. Ma da allora il gioco ha continuato a ricevere correzioni e miglioramenti delle prestazioni.

L’idea è che l’edizione di Last of Us girerà sul motore di Last of Us Part 2 e di conseguenza sembrerà “così buono”.

Tornando indietro nel tempo, tuttavia, anche durante il ritorno all’era PS3, The Last of Us è sempre stato un gioco visivamente all’avanguardia. Ecco la PS3 vs PS4 di Digital Foundry con test rimasterizzati:

E come appariva il trasformatore dopo ulteriori ritocchi poco più di quattro anni fa:

Insomma, devo essere d’accordo con tutti più o meno dicendo che questo mi sembra inutile e troppo presto. A mio avviso, i remake / remake dovrebbero essere molto trasformativi e non focalizzati sulla serie in cui il sequel è appena apparso l’anno scorso. Un esempio di questo potrebbe essere Diablo 2 Resurrected, a enormemente Reframe trasformazionale da Visioni vicarie per Blizzard:

Oppure la versione Mass Effect Legendary, dove il primo gioco è stato lanciato nel 2007, e questa è la prima volta che tutto ciò che riguarda la trilogia è stato completamente ridisegnato.

Ma The Last of Us del 2013, che ha già visto un repost? Anche se sono passati otto anni, sembra essere un uso improprio delle risorse, così come l’idea che i giochi Uncharted potrebbero essere i prossimi, il che, ancora una volta, sembrava davvero interessante all’epoca ed è stato effettivamente rielaborato già una volta. Questi studi più piccoli dovrebbero lavorare allo sviluppo dei propri giochi, non ricreare cose vecchie che non hanno bisogno di essere ridisegnate per Naughty Dog mentre lavora a nuovi progetti.

L’edizione di The Last of Us deve ancora essere annunciata ufficialmente, quindi chissà se alla fine accadrà davvero. È un’enorme catena di vendite e immagino che Sony pensi che forse sia un buon modo per fare un bel po ‘di soldi dalla sua base di fan con la riedizione. Voglio dire, siamo vicini alla terza generazione di GTA 5, probabilmente, quindi non saranno soli.

Tuttavia, suona strano e sgradevole. Io dico di non farlo. Lascia che questi studi lavorino su nuovi progetti e lascia che Naughty Dog continui a creare nuovi giochi.

Seguimi Su TwitterE il YoutubeE il Il sito di social networking Facebook E il Instagram.

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale gratuita di contenuti, Dio rotola.

Cattura i miei romanzi di fantascienza Serie Herokiller, E il Trilogia terrestre, Ed è anche attivo Audiolibro.