Audi RS6 Drag Races 2021 Il divario generazionale RS2 del 1994 di Doug DeMuro è enorme

Per qualche strana ragione, il Petersen Automotive Museum sta ora organizzando gare di resistenza. Circa una settimana fa, ne hanno fatto uno in mezzo Ford FT del 2005 e Ford GT40 Mk III del 1967 , Con un autista ospite condiviso. Doug Demorro è tornato, questa volta con la sua pregiata RS2 Avant.

Assolutamente sorprendente vedere questo vecchio carrello nelle mani di un collezionista / YouTuber americano. Non solo è stato introdotto, ma Audi ha prodotto solo 3000 modelli RS2, quindi non è così popolare come RS6. Indipendentemente da ciò, questa è un’auto che ora ha 27 anni, il che significa che DeMuro è libera di possederne una.

Anche se non sai nulla della vecchia Audi, è abbastanza chiaro che un’auto ad alte prestazioni di quell’epoca non poteva vincere quella gara di resistenza. Sotto il cofano c’è un motore a cinque cilindri da 2,2 litri, il cui turbocompressore aiuta Porsche a produrre 311 cavalli e 420 Nm di coppia. Quindi è fondamentalmente come la Civic Type R con un po ‘di quattro.

Nel frattempo, l’RS6 è una bestia. È equipaggiato con un V8 biturbo da 4,0 litri che produce 591 CV e 800 Nm di coppia. Non solo, ma il launch control lo rende letale in combattimento. La vernice nera è un po ‘noiosa, ma Audi ha realizzato una versione speciale che la ospitava Nogaro Blue Come visto su RS2.

Allora cosa succede esattamente? Ebbene, essendo una vecchia macchina con cambio manuale, la RS2 non si comporta molto bene. Con quasi il doppio della forza, il nuovo modello crea uno spazio vuoto delle dimensioni del Grand Canyon.

Dal momento che il modello del 1994 è stato fermato di circa due secondi nell’arco di un quarto di miglio, non siamo rimasti del tutto soddisfatti del risultato della gara. Quindi abbiamo cercato altri video relativi a RS2. Tutti amano L’E30 M3, giusto? O che ne dici di un file La corsa contro R8 e RS3?