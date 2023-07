Il Napoli teme di diventare il ‘secondo Barcellona’

Sassi Vizon, 47 anni, era un semplice parrucchiere, a Barukchiri in italiano, quando i turisti sbucavano lungo i vicoli stretti e rettilinei dei Quartieri Spagnoli – i quartieri spagnoli – dove è cresciuto e che i visitatori stranieri avevano accuratamente evitato alcuni anni fa. Mentre altri commercianti si rivolgevano al cibo di strada, la disposizione a scacchiera di questa popolare enclave nel centro di Napoli fu disegnata nel XVI secolo.H Secolo, in Google Maps coperto di teste rosa che indicano camere e appartamenti in affitto disponibili per la prenotazione su Airbnb.

Dopo la pandemia di Covid-19, ma in realtà iniziata qualche anno fa, si sono aperti questi rapidi spostamenti “periodo d’oro” per i 15.000 abitanti dei quartieri spagnoli, secondo Mr. Fison. Ricorda di aver sentito il vento cambiare direzione quando gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana vennero nel suo quartiere per celebrare, a Napoli, i trent’anni di esistenza della loro casa con il sostegno dell’allora sindaco, Luigi Frome Magisters. I tre giorni di festa hanno segnato un cambiamento radicale nell’immagine di Napoli e del suo centro ancora molto frequentato, in Italia e all’estero.

Sulle pareti dei folletti con i loro teloni color pastello che, nella memoria degli abitanti, risuonano ancora dei colpi sparati mentre ogni tanto regolano i conti, il parrucchiere Sassi Fison vedeva i suoi vicini affiggere alla catena e attirava l’attenzione dei visitatori stranieri, più che mai. , ha interpretato Sophia Loren come una pizza, proprio come nel film Napoli andato, di Vittorio De Sica (1954), e ritratti della gloria di Diego Armando Maradona. Il mitico calciatore argentino, che ha regalato ai napoletani i primi due scudetti italiani nel 1987 e nel 1990, è adornato dell’aureola dorata di un santo.

I Quartieri Spagnoli con il Vesuvio sullo sfondo, il 7 luglio 2023, a Napoli. Giuseppe Carotenotto per “Il Mondo”

Gas e splendidi balconi

Dal dopoguerra l’economia dei quartieri spagnoli, a ridosso del porto, è stata dominata dalla prostituzione, dal contrabbando e da traffici di vario genere, tra criminalità organizzata e microcriminalità. Le sue strade, in fondo, sono ora punteggiate di insegne di B&B e fiancheggiate da pizzerie con terrazze gassate e rumorose. I loro piccoli caffè di quartiere hanno iniziato a servire Aperol spritz to go, un cocktail dell’estremo nord di Venezia, paracadutato a Napoli e unendo l’Italia attraverso i desideri espressi dai suoi visitatori stranieri. Sassy Vizon, originario dei quartieri spagnoli, figlio di un cameriere, Ha ritenuto opportuno accompagnare il movimento. Oltre ad un parrucchiere preesistente, ha avuto anche l’idea di aprire un bar, per poi fondere le sue due aziende sotto un unico marchio: Barruchiere Hair Studio 76.

