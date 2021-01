Italia: Conte invita “chi è interessato al futuro del Paese” – news – news

Il premier italiano Giuseppe Conte, che ha presentato le sue dimissioni questo pomeriggio, durante il suo incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattatella, ha recentemente pubblicato un sms su Facebook, riferendosi direttamente alla crisi del governo.

Nuovo governo

“È ora che chi ha a cuore il futuro del nostro Paese alzi la voce”, ha scritto Conte nella sua lettera. Allo stesso tempo, aggiunge, “le sue dimissioni avvalorano questa possibilità: la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale”.

Un nuovo pacchetto di misure di sostegno per imprese, proprietari terrieri, professionisti e agricoltori

Secondo Conte, il nuovo governo dovrebbe avere un orientamento europeo, lavorare per l’adozione di una nuova legge elettorale basata sulla semplice rappresentanza proporzionale e consentire al Paese di abbandonare la pandemia.

Aspettarsi

Il premier italiano (che resta in carica all’attualità) conclude con un’aspettativa, il che significa che non ritiene certo che gli verrà dato un nuovo mandato per formare il governo.

Più in dettaglio, Giuseppe Conte sottolinea su Internet: “L’unica cosa che conta, a prescindere da chi sarà chiamato a guidare il Paese, è che il nostro Paese possa rialzarsi. Così vinceremo tutti, perché l’Italia vincerà. Per quanto riguarda la mia faccia, mi troverete. Sempre – con forza e passione – a sostenere il Paese “.

