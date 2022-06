Il ministro delle finanze turco afferma che la crescita dell’economia liberale e sostenibile in Turchia

Sabato, il ministro delle finanze turco Nureddin Nabati ha affermato che l’economia turca è liberale e continuerà a crescere in modo sostenibile dopo aver annunciato recentemente misure per sostenerla.

Parlando con le imprese nella città meridionale di Gaziantep, Nabati ha affermato che combattere l’aumento dell’inflazione – che ha raggiunto il massimo da 24 anni del 73,5% il mese scorso – rimane una “priorità assoluta”.

La scorsa settimana, il governo turco ha lanciato una serie di misure volte a sfruttare le sue banche e i mercati obbligazionari per calmare la situazione alta inflazione E la stabilità della valuta in calo della lira.

Mentre Nabati sembrava aggravare l’avversione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan all’aumento dei tassi di interesse, alcuni analisti hanno affermato che le misure proposte avrebbero fatto ben poco per allentare i tassi di interesse. Un’economia gravata dall’alto costo della vita.

Tra i passi annunciati, il Tesoro ha dichiarato che emetterà obbligazioni nazionali indicizzate alle entrate delle istituzioni governative per stimolarle Risparmio patrimoniale in sterline.

Banca centrale Ha anche aumentato la percentuale riservata richiesta per i prestiti commerciali in contanti in sterline al 20 per cento – oltre il 10 per cento – e l’Autorità di vigilanza bancaria ha rivisto il limite di scadenza per i prestiti al consumo.

“Tutte le nostre istituzioni operano sulla base di una comprensione della lotta comune”, ha affermato il Tesoro.

In risposta a passaggi coordinati, lira Inizialmente è salito e poi è scivolato per stabilizzarsi a 17,06 per dollaro USA, vicino al minimo dalla crisi valutaria del dicembre 2021.

spirale di inflazione Una serie di tagli dei tassi della banca centrale lo scorso anno è stata provocata dalle pressioni di Erdogan, che ha affermato che lo stimolo monetario è necessario per aumentare le esportazioni e gli investimenti.