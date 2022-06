Quanti anni di vita sana per uomini e donne nell’Unione Europea? Eurostat News Prodotti

Nel 2020, il numero di sani anni di vita alla nascita in Unione europea Erano 64,5 anni per le donne e 63,5 anni per gli uomini.

aspettativa di vita Alla nascita, le donne dell’UE erano, in media, 5,7 anni più lunghe degli uomini nel 2020 (83,2 anni rispetto a 77,5 anni). sani anni di vita Rappresentano rispettivamente il 78% e l’82% dell’aspettativa di vita di donne e uomini. Pertanto, in media, gli uomini tendono a trascorrere una parte maggiore della loro vita un po’ più breve libera da restrizioni di attività.

Tra gli Stati membri dell’UE, la Svezia ha registrato il maggior numero di anni di vita in buona salute alla nascita nel 2020 per le donne (72,7 anni), seguita da Malta (70,7 anni) e Italia (68,7 anni). I numeri più alti per gli uomini sono stati registrati anche negli stessi tre paesi: Svezia (72,8), Malta (70,2) e Italia (67,2).

Al contrario, la Lettonia ha registrato il numero più basso di anni di vita in buona salute sia per le donne (54,3 anni) che per gli uomini (52,6 anni). I valori anomali possono essere in parte spiegati dal modo in cui vengono misurate le restrizioni all’attività in un paese, il che influisce in una certa misura sui risultati.

Il numero di anni di vita in buona salute alla nascita era più alto per le donne che per gli uomini in 20 Stati membri dell’UE, con una differenza relativamente piccola tra i sessi. In sette Stati membri dell’UE, il divario è stato di oltre due anni, con le differenze maggiori registrate in Bulgaria (+4,2 anni), Estonia (+4,1 anni) e Polonia (+4,0 anni).

All’altra estremità della scala, le donne hanno avuto meno anni di vita in buona salute rispetto agli uomini in sei Stati membri dell’UE. Le differenze maggiori sono state osservate nei Paesi Bassi (-2,8 anni), in Portogallo (-2,1 anni) e in Finlandia (-1,8 anni).

In Spagna, lo stesso numero di anni di vita sana è stato registrato sia per le donne che per gli uomini.

