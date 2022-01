Nel suo discorso di apertura al parlamento tedesco, il ministro delle finanze liberale Christian Lindner ha chiesto vincoli fiscali, ma è stato aperto a maggiori investimenti pubblici per stimolare la crescita e decarbonizzare l’economia.

“Dopo che si è verificata una crisi, è necessario essere prudenti nel rafforzare la capacità finanziaria dello Stato per affrontare le crisi future”, ha sostenuto.

Le regole del freno all’indebitamento non sono attualmente applicate in Germania, ma Lindner ha annunciato che torneranno in vigore per l’anno fiscale 2023. Secondo lui, il governo ha rifiutato di allentare il freno all’indebitamento.

“Sarà un invito a perseguire, come è stato fatto in passato, una politica di redistribuzione a spese del futuro”Lindner ha detto al Parlamento.

Investimenti sul clima nonostante il freno all’indebitamento

Tuttavia, il governo di coalizione prevede anche di investire somme senza precedenti nella trasformazione ambientale, cosa difficile a causa del freno all’indebitamento tedesco che non distingue tra investimenti e consumi.

Allo stesso tempo, il governo ha annunciato che non ci sarebbe stato alcun aumento delle tasse.

Per aggirare questo problema, il governo prevede di creare un file Fondo per il clima e la transizione, alimentato dall’utilizzo di 60 miliardi di euro, a partire dal 2021, di licenze di credito non utilizzate legate alla pandemia.

“In questo modo, combiniamo gli investimenti nel futuro con la disciplina della spesa dei consumatori nel presente”., ha affermato Lindner, dicendo che andrebbe a beneficio della giustizia intergenerazionale.

In risposta alla lettera di Lindner, Matthias Middelberg della Democrazia Cristiana di centrodestra ha criticato il provvedimento definendolo una bufala incostituzionale che metterebbe in dubbio l’impegno del governo a ridurre il debito.

Dall’altro lato dello spettro politico, il freno all’indebitamento tedesco è stato ripetutamente criticato come una delle ragioni dell’insufficiente investimento infrastrutturale e della debole crescita salariale.

Il Sig. Lindner ha anche brevemente accennato alla riforma del Patto di stabilità e crescita (PSC), attualmente in discussione a livello europeo. Sebbene il governo ritenesse che le regole fiscali e la flessibilità nell’SGP si fossero dimostrate efficaci, ha affermato che il governo lo aveva fatto Aperto a proposte ragionevoli.

Pur presentandosi come governatore del Mali durante la campagna elettorale, Lindner è apparso più conciliante dalla sua nomina a ministro delle finanze.

I governi di Francia, Italia e altri paesi dell’UE, in particolare quelli del sud Europa, hanno chiesto una riforma che permetta ai governi nazionali di spendere e investire di più, sostenendo che la crescita economica è il modo migliore per ridurre l’onere del debito.