Lunedì, “Parte Fagan” del Fregio del Partenone al Museo dell’Acropoli

Questo è un estratto dalla sesta pietra del fregio orientale del Partenone, che raffigura Gli dei dell’Olimpo sono sedutiGuarda la consegna del velo ad Atena, la dea protettrice di Atena. Raffigura gli arti inferiori della dea Artemide, tra cui la dea della caccia, che osserva il corteo del popolo panatenaico, avvicinandosi al grande tempio.

La particolarità di questo ritorno, indica la sua pubblicità pertinente Ministero della Cultura “Non sta nel deposito a lungo termine della parte del monumento di appartenenza, il Partenone, e nel Museo dell’Acropoli, ma nella prospettiva avviata dalla Regione Siciliana per il Ministero della Cultura italiano, che essa rimane su base permanente (a tempo indeterminato) nel Museo dell’Acropoli”.







Primo ministro, Kyriakos Mitsotakis, sottolineato con Il quotidiano britannico Telegraph Che lo riporti a casa Parte del Partenone Dall’Italia spiega che “si sta costruendo slancio”.

Sig. Mitsotakis Ha parlato di “una nuova era nel ritorno dei lasciti”. Ha parlato di “un nuovo slancio in preparazione affinché il Regno Unito restituisca le sculture del Partenone”.

“Il rimpatrio di gran parte del Partenone dalla Sicilia ad Atene mostra che si sta sviluppando lo slancio verso l’eventuale ritorno delle sculture del Partenone, che potrebbe portare a un accordo con il British Museum”, ha affermato il primo ministro.

“Ci sono somiglianze tra ciò che sta accadendo ora (al Museo italiano) e ciò che potrebbe accadere al British Museum”, ha aggiunto.

Parlando al Telegraph, Mitsotakis ha affermato che la Grecia “sta inventando il puzzle” e che l’accordo raggiunto con il Museo Italiano (Museo Antonino Salinas di Palermo) potrebbe essere il modello per un accordo con la Gran Bretagna.

Lunedì la parte siciliana, probabilmente raffigurante gli arti inferiori della dea Artemide, sarà svelata nella sua nuova “casa” al Museo dell’Acropoli della capitale greca, sostituendola con una rappresentazione a grandezza naturale del Partenone orientale. Il fregio diventa più completo man mano che ogni pezzo viene restituito.

In base all’accordo raggiunto con il Museo Archeologico di Antonino Salinas, l’opera – che raffigura Artemide o Persoasion – sarà presa in prestito ad Atene per un periodo di quattro anni in cambio di due importanti oggetti della collezione del Museo dell’Acropoli.

L’accordo può essere rinnovato per altri quattro anni, dopodiché la Sicilia intende rendere permanente il ritorno previa approvazione del Ministero della Cultura italiano.

Il pezzo fu originariamente acquistato da Robert Fagan, l’ex console britannico in Sicilia, e l’Università di Palermo lo acquistò dalla sua vedova nel 1820.

Il passo importante, secondo il presidente del Consiglio

“È un passo importante per dare forma al puzzle, ospita molti musei, non solo il British Museum”, ha detto Mitsotakis.

“Questa è una parte importante perché è così grande, fa parte di un fregio raffigurante gli dei. È in Sicilia da quasi due secoli e l’importante è il contratto, non come prestito, ma come caparra per otto anni con possibilità che rimanga di durata imprecisata”.

Boris Johnson ha affermato che il futuro delle sculture spetta al British Museum e il museo afferma che il Parlamento gli ha impedito di restituirle. Il quotidiano britannico riporta che il signor Mitsotakis ha fatto una nuova mostra a novembre per restituire le sculture quando ha visitato Downing Street.

Mendoni: caparra a lungo termine con possibilità di permanenza a tempo indeterminato

Come ha spiegato, il 5 gennaio, nell’annunciare l’accordo, la particolarità e l’importanza della condizione della parte Fagan, della sesta pietra del fregio orientale del Partenone, non risiede nel deposito a lungo termine (“il deposito” ) dell’esposizione di una parte del Museo dell’Acropoli, ma con la prospettiva di soggiornare nell’area Permanente (“sine die”) nel Museo dell’Acropoli, riunita per sempre con il fregio del Partenone.

“L’intenzione e l’aspirazione del governo siciliano di restituire definitivamente il Dipartimento di Palermo ad Atene sottolinea i legami di lunga data di legame culturale e fratellanza tra le due regioni, nonché il riconoscimento di fatto di una comune identità mediterranea”, ha affermato. .

Il Telegraph riporta che la parte del Partenone del Museo Antonino Salinas a Palermo, in Italia, sarà presentata lunedì nella sua nuova sede, il Museo dell’Acropoli, e prenderà il suo posto nel Fregio del Partenone, che diventa sempre più restituito ad ogni sezione completa . In precedenza, il 3 gennaio, in un gesto di simbolismo e sostanza, il Primo Ministro e Ministro della Cultura ha inviato un messaggio per riunire tutte le parti del Partenone, con la restituzione delle sculture dal British Museum, segnando un evento per restituire dieci parti delle sue sculture del Partenone dal Museo Archeologico Nazionale al Museo dell’Acropoli.