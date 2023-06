Pubblicazione. Perché l’incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron non fa molto piacere a Marine Le Pen

Di passaggio a Parigi, Emmanuel Macron riceverà martedì la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, in particolare per discutere del dossier immigrazione, fonte di tensione tra Roma e Parigi… Editoriale Reno Daily.

È un’intervista che non fa molto piacere a Marine Le Pen: martedì 20 giugno la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, incontrerà Emmanuel Macron. Per l’estrema destra europea, Giorgia Meloni è una pioniera. Per otto mesi ho governato uno degli stati fondatori della Comunità Europea. Tuttavia, se mantiene un buon indice popolare al potere, è perché è contraria alla Le Pen. Ad esempio, ha abbandonato il blocco navale unilaterale che aveva promesso in campagna elettorale per cercare di inserirsi in una politica comune sull’immigrazione. L’Italia ha aderito al nuovo accordo Ue in materia di asilo e migrazione e Giorgia Meloni ha persino accompagnato Ursula von der Leyen in Tunisia due settimane fa nell’ambito della cooperazione tra Europa e Tunisia.

>> Francia – Italia: Dopo diversi mesi di tensione, un incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron per calmare gli animi

Grillo Jiminy

Tutto questo non fa piacere a Marine Le Pen, perché la Meloni è un po’ come “Jimny Cricket”, la sua cattiva coscienza. La normalizzazione è ciò che riesce, anche al potere. La scorsa settimana, su franceinfo, anche Marine Le Pen ha avvertito di non farlo”volontà politicaDal capo del governo italiano, lo ha anche confermato “La libertà di lavoro in Italia è ostacolata dal suo budget”. Va detto che Giorgia Meloni è un modello europeo in campo economico. Ha consegnato un bilancio molto rigoroso, con disavanzi inferiori alla Francia e l’Italia è pienamente impegnata nel piano di ripresa europeo di cui è il principale beneficiario. Insomma, la Meloni chiede di rassicurare i mercati finanziari quando Marine Le Pen continua a criticare Bruxelles.

Si allarga così il divario tra l’estrema destra italiana e la sua controparte francese. Le divisioni sono state evidenti durante il voto al Parlamento europeo, dove gli eurodeputati siedono in gruppi rivali. È probabile che ciò si aggravi durante la campagna elettorale europea. Perché Giorgia Meloni è risolutamente atlantista, filoamericana e convinta sostenitrice del presidente ucraino Zelensky mentre Marine Le Pen mantiene la morbidezza sulla Russia. Inoltre, quando Jordan Bardella ha richiamato l’attenzione Colpa mia Per riconoscimento A Ingenuità collettiva“Per quanto riguarda Putin, il suo capo lo ha chiamato subito per chiedere. Nella RN ci sono basi con cui non scherziamo. “