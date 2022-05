Il ministro Aditya Thackeray firma un accordo per combattere l’inquinamento da plastica a Davos

GPAP- Maharashtra è il primo del suo genere in India.

Davo:

Il Maharashtra, lo stato più grande dell’India per PIL e sede della capitale finanziaria del paese Mumbai, domenica ha aderito al Global Plastic Action Partnership (GPAP) del World Economic Forum per promuovere gli sforzi regionali per combattere l’inquinamento da plastica.

Con la nuova partnership annunciata qui durante la riunione annuale del World Economic Forum 2022, il Maharashtra si è unito a un elenco crescente di economie globali che sfrutteranno la piattaforma GPAP per guidare soluzioni locali per l’economia circolare.

La partnership riunirà alti responsabili politici, leader aziendali, organizzazioni della società civile ed esperti del Maharashtra per formulare un piano a livello statale per eliminare l’inquinamento da plastica.

L’annuncio fa seguito alla quinta riunione dell’Assemblea delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEA 5), dove nel marzo 2022 è stata adottata una risoluzione che riterrebbe gli Stati membri legalmente responsabili per i loro contributi alla crisi globale dell’inquinamento da plastica.

Aderendo alla Global Plastic Action Partnership, il Maharashtra mira a rafforzare il suo impegno nella riduzione dell’inquinamento da plastica, aumentare la sua ambizione e garantire responsabilità e inclusività lungo tutta la catena del valore.

Il Ministero dell’Ambiente e dei Cambiamenti Climatici del Maharashtra lavorerà con GPAP per lanciare un partenariato nazionale di azione per la plastica (NPAP) nel Maharashtra come piattaforma per affrontare l’inquinamento da rifiuti di plastica, secondo una dichiarazione del World Economic Forum.

GPAP- Maharashtra è il primo del suo genere in India. Il Maharashtra ha una popolazione stimata di 124 milioni, più grande di paesi come l’Etiopia e le Filippine, il che rende questa partnership significativa in termini di pro capite.

I paesi che attualmente implementano tali partenariati includono Indonesia, Ghana, Pakistan, Vietnam e Nigeria.

“Questo accordo con il Global Plastics Action Partnership del World Economic Forum segna un punto critico nella lotta del nostro stato contro l’epidemia di inquinamento da plastica”, ha affermato Aditya Thackeray, ministro dell’Ambiente e dei cambiamenti climatici, Maharashtra.

“Il Covid ha dimostrato di essere un ostacolo al nostro divieto di plastica monouso, in cui le priorità sanitarie del PPP hanno avuto la precedenza. Ora, mentre ci concentriamo nuovamente sui nostri obiettivi di clima e sostenibilità, stiamo gettando le basi per apportare il cambiamento a livello di sistema richiesto in tutto Questa partnership è una pietra miliare durante la transizione verso un approccio più circolare alle risorse per affrontare il cambiamento climatico rafforzando al contempo la nostra economia”.

Il modello NPAP crea un quadro economico circolare per la plastica attraverso una piattaforma locale guidata a livello locale. Nel Maharashtra, riunirà i più influenti responsabili politici, imprenditori e sostenitori della società civile dello stato. Questo gruppo presenterà un piano d’azione a livello statale per ridurre radicalmente l’inquinamento da plastica e collegare soluzioni ad alto potenziale con opportunità di finanziamento strategico.

“GPAP è lieta di collaborare con lo stato del Maharashtra per continuare i suoi sforzi per affrontare il problema dell’inquinamento da plastica”, ha affermato Kristen Hughes, Direttore di GPAP.

Il Maharashtra si sta posizionando come leader nazionale in India nella lotta all’inquinamento dei rifiuti di plastica. Nel marzo 2018, il governo del Maharashtra ha vietato la produzione, la vendita e l’uso di sacchetti di plastica monouso. Ha inoltre vietato una gamma di prodotti in plastica monouso, tra cui posate, cannucce e contenitori.

