Il Milan propone in vendita le maglie del portiere a nome di Olivier Giroud

L’attaccante francese ha giocato sabato da portiere gli ultimi minuti della partita contro il Genoa.

Milano ha senso degli affari. Il giorno dopo la riqualificazione di Olivier Giroud come portiere, il club italiano lo ha messo in vendita: domenica 8 ottobre sono arrivate in stock le maglie del portiere di Olivier Giroud con il suo numero 9. “L’AC Milan ha deciso di celebrare la sua prestazione inserendolo sul nostro sito nella sezione dedicata ai portieri e per alcuni giorni sarà possibile acquistare la maglia del portiere del Giro N.9” Annunciato il nuovo capitano della Serie A italiana. L’attaccante francese appare ora insieme agli altri quattro portieri sul sito ufficiale del club, insieme al connazionale Mike Maignan e Marco Sportiello.

Sabato contro il Genoa, il nazionale francese ha sostituito Minyan in porta nel finale di gara, a causa dell’eliminazione del portiere del Milan per un’uscita pericolosa. Poiché l’allenatore del Milan aveva già effettuato i cinque cambi consentiti, Giroud ha indossato i guanti e ha effettuato due parate speciali che hanno preservato la vittoria dei suoi (0-1). La stampa italiana ha elogiato la sua prestazione come: La Gazzetta dello SportChe ha presentato come “l’artefice della vittoria del Milan”.