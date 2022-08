Italia: Cesc Fabregas al Como in Serie B

La Lega Calcio Italiana ha annunciato lunedì sul proprio sito ufficiale che il centrocampista spagnolo Cesc Fabregas, al termine del suo contratto con il Monaco, giocherà la prossima stagione nella seconda divisione italiana con i colori del Como.

Ancor prima che fosse annunciato il trasferimento del club dal nord Italia, il sito della Serie A ufficializzava l’arrivo del prestigioso Campione del Mondo 2010 nella sua lista di divisione approvando nuovi contratti.

“Arrivo con la stessa ambizione. Voglio riportare il Como nel posto che il club merita in Serie A”, ha detto Fabregas durante una conferenza stampa nel pomeriggio.

“Non stavo cercando soldi, stavo cercando un progetto che mi entusiasmasse”, ha aggiunto, sottolineando davanti ai media italiani di essere impegnato nel “lungo termine”, con la voglia di diventare anche azionista di il club, a due anni dal suo contratto.

Fabregas, 35 anni, sta uscendo da una stagione quasi vuota con il Monaco, non avendo giocato per la prima squadra del principato da settembre.

“A livello individuale, finisce male, questo è certo. Ogni professionista vuole giocare e si sente importante”, ha detto lo spagnolo all’AFP a maggio, sostenendo di aver avuto la peggiore stagione della sua lunga carriera. Passò davanti ad Arsenal e Barcellona. e Chelsea.

“Voglio ancora giocare. Non voglio finire così. L’anno è stato così brutto che non è finito così. Voglio divertirmi e finire con dei buoni sentimenti”, ha confermato, volendo unirmi un “club dove (lui) suonerà dove la gente crede in me”.

Il Como, che non gioca in Serie A dall’esercizio 2002/03, è arrivato 13° nel campionato di Serie B la scorsa stagione dallo Spezia (Serie A).

Fabregas ha detto che non sapeva se avrebbe potuto giocare sabato, ma “altrimenti sarà un’altra possibilità”.