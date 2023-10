Mondiali 2023.. “perfetto”… “magico”.. Francia – Italia agli occhi della stampa estera

Vedi le mie notizie

Autore di una puntata per il XV francese durante Francia-Italia, Peato Mauvaka è stato protagonista di una prestazione acclamata all’unanimità dalla stampa estera durante la Coppa del Mondo di rugby 2023. (© Aikon Sport)

Efficace e spietato per l’Italia durante la partita finale delle qualificazioni alla Coppa del Mondo di rugby 2023, il Il quindicesimo di Francia La stampa francese lo ha elogiato. Là Stampa estera Anche lui non ha mancato di notare la prestazione dei Blues.

Per l’ultima partita del girone della Coppa del mondo di rugby del 2023, la partita Francia-Italia avrebbe dovuto essere l’apice. Ma l’unico climax è stato quello raggiunto dai Blues, visto che la suspense non è durata più di un quarto d’ora di gioco a Lione.

Gli uomini di Fabien Galthiet sono stati completamente reietti contro le Alpi, ricevendo elogi dalla stampa di entrambe le parti del globo il giorno dopo la loro vittoria.

Il quindicesimo per la Francia, portata dai suoi tifosi contro l’Italia

Dall’inizio della Coppa del mondo di rugby del 2023, se c’è una costante, è l’entusiasmo popolare. In tutti gli stadi e durante ogni partita l’atmosfera era presente e veniva cantato l’inno nazionale francese, indipendentemente dal fatto che giocassero o meno i Blues.

Sito web della Nuova Zelanda Cose Non abbiamo mancato di sottolinearlo in occasione del saluto di Francia-Italia agli Azzurri”. Una folla terribile lo portò e fece a pezzi gli italiani con la sua velocità“. I media neozelandesi non mancano mai di notare la copia magistrale di Gregory Alldrete e Cameron Walkey.

Tra gli australiani HadeerSi è anche notato che “l’assenza di Antoine Dupont si è fatta sentire appena” Mathieu Jalibert Producendo molti trucchi magici » Per condurre la squadra francese del XV verso la qualificazione ai quarti di finale della Coppa del mondo di rugby 2023.

Niente Antoine Dupont, nessun problema per il XV di Francia

La stampa britannica e irlandese non sono state escluse dal congratularsi con gli uomini di Fabien Galthier per il loro successo trionfante in Francia e Italia. IL telegrafo “Stesso titolo” Niente DuPont, nessun problema: la Francia ai quarti dopo aver distrutto l’Italia“.

Da parte sua, ha detto: Il tempo irlandese “Non prendete mezze misure”, ha detto. La corsa perfetta della Francia in questa fase a gironi » Intervallato ancora una volta da una performance “pura”.

Per The Independent, è di nuovo così. Chiavi magiche » Dall’ispirazione senza precedenti di Jalibert che portò il XV francese alle fasi finali, i media hanno anche sottolineato che i Blues sono riusciti a scrollarsi di dosso la dipendenza da Dupont durante la campagna Francia-Italia.

