Il giro del mondo in 80 dipinti: Rendang da Sumatra occidentale, Indonesia; Tempeh da Giava, Indonesia | Notizie alimentari | Spokane | Interno del Pacifico nordoccidentale

clicca per ingrandire Immagine gentilmente concessa da Mida Wayono Il tradizionale rendang di Sumatra occidentale dello chef Meda, servito con riso e insalata su foglie di banana al Feast World Kitchen.

Questo è il lotto di InternoIl progetto annuale “Il giro del mondo in 80 piatti” è una ricerca per trovare 80 cibi e bevande Spokane che rappresentano 80 luoghi diversi. Leggi la presentazione del progetto Qui.

Numero di piatti/posti: 7

MIda Wayno è a Spokane da anni, ma fino a poco tempo fa evitava di preparare il cibo indonesiano perché non riusciva a procurarsi tutti gli ingredienti giusti. Nata a Medan, Sumatra, Wayono è particolarmente interessata alle spezie e alle erbe usate per preparare il cibo che mangiava da bambina, come foglie di curcuma, galanga e noci di cera.

Il mese scorso, un amico ha attraversato il Pacifico per visitare Waiono. Le ha portato un regalo prezioso: foglie di alloro indonesiano, raccolte fresche dal giardino sul retro di sua nipote. Erbe uniche e un po' di motivazione in più da parte di Feast World Kitchen hanno convinto Waywono a servire cibo indonesiano per la prima volta in un bar internazionale.

Il 21 gennaio, Waywono, sua figlia Isabella e la sua amica Irma hanno portato alla festa i loro piatti indonesiani preferiti. Il primo nella lista degli antipasti era il Rendang Ayam in stile Sumatra occidentale.

Rendang: Sumatra occidentale, Indonesia

RL'Indang è un piatto molto popolare È stato diffuso in varie isole indonesiane e in altri paesi del Pacifico come Singapore, Filippine e Malesia, ognuno dei quali ha dato alla zuppa il proprio tocco. La versione Java è più dolce con un tocco teriyaki, mentre il rendang malese è spesso più secco della tipica zuppa indonesiana.

Il rendang di Sumatra occidentale è completamente a base di erbe e spezie, motivo per cui è così importante ottenere gli ingredienti giusti. Non c'è cannella o chiodi di garofano, che possono apparire nel rendang di Giava o Bali. Anche il cibo di Sumatra non è piccante, quindi non puoi mascherare i sapori con il calore.

“Ayam” significa il pollo che Wayono ha usato nel suo piatto. Altre opzioni includono manzo, pesce, uova, calamari o gamberetti. L'elemento più importante è il tempo, afferma Wayono. Rendang prende a molto Molto tempo per realizzarlo. Prima del suo servizio al Feast, Waywono cucinava per 6 ore durante la notte, dormiva per alcune ore e continuava a cucinare per prima cosa la mattina successiva. Tostò il cocco grattugiato e lo ridusse a una pasta scura e aromatica. Ho cucinato la carne per ore. La cosa importante, dice, è lasciare cuocere a lungo le spezie e le erbe aromatiche per ottenere quel “gusto magico”.

Wayono afferma che, a causa del tempo necessario per realizzare questo prodotto, il suo rendang infantile era riservato alle occasioni speciali. Se un membro della famiglia viene a trovarci, sua madre resterà in cucina il giorno prima, preparando lentamente il rendang, che sarà il perfetto benvenuto. Wayono ha imparato a fare il rendang guardando sua madre e sua sorella maggiore farlo.

Il Rendang è anche un piatto popolare quando i musulmani interrompono il digiuno durante l'Eid al-Fitr, la fine del Ramadan e un giorno festivo in Indonesia. In genere, le famiglie si riuniscono attorno a una vertiginosa varietà di piatti, si chiedono perdono e pace e poi si concedono. Rendang è sulla tavola di quasi tutte le famiglie, dice Wayono.

Attualmente, il Rendang di Sumatra occidentale non è regolarmente disponibile a Spokane poiché la missione Eid di Wayono è durata solo un giorno. Ma questo potrebbe cambiare. Wayuono cucina in diversi eventi Spokane United We Stand e ha già in programma un altro menu per Feast. L'11 febbraio, Feast celebrerà il capodanno lunare presentando il cibo Wayuono insieme a piatti di chef di Hong Kong e Malesia. Wayono serve dim sum in stile indonesiano chiamato siomai, ovvero gnocchi di pesce al vapore serviti con verdure e salsa di arachidi. Qualunque cosa prepari, Wayuono rimane fedele alle sue convinzioni: utilizzare i migliori ingredienti, molto tempo di cottura e un po' di magia.

Tempeh: Giava, Indonesia



Scomponenti di picco, Uno dei contorni di Wayuno utilizzava un ingrediente base inventato in Indonesia che non è molto apprezzato da questa parte del Pacifico. Il tempeh (pronunciato TEMP-ay) è una tradizionale torta di soia fermentata che probabilmente ha avuto origine a Giava orientale o centrale ed è ora un alimento base indonesiano. Negli Stati Uniti viene spesso menzionato insieme al tofu, sebbene la consistenza e il gusto siano completamente diversi.

Il Tepeh contiene semi di soia quasi interi e compatti con un denso micelio: sì, fili fungini che aiutano anche i funghi a comunicare tra loro sotto gli alberi. I semi di soia fermentano e formano una torta molto densa e ricca di noci che può essere cotta al vapore, al forno o fritta. (Mentre il tofu veniva prodotto in climi freddi come Cina e Giappone, il caldo e l'umidità di Giava facevano sì che il processo di fermentazione, e quindi il tempeh, avvenisse molto rapidamente.)

Anche se agli amanti del tofu piace vantarsi della facilità con cui il tofu riesce a infondere altri sapori, il tempeh impiega un po' più tempo per farlo. Wayuono dice che è meglio cuocerlo a vapore e poi marinarlo in modo che i sapori si stabilizzino. Friggere o sbollentare piccoli pezzi nella friggitrice ad aria crea piccole crocchette croccanti, perfette per immergere o condire le insalate. Contiene una grande quantità di proteine ​​e oggigiorno i probiotici derivanti dalla fermentazione vengono spesso pubblicizzati come benefici per la salute dell'intestino.

Ogni giorno, quando Wayono tornava a casa da scuola, tempeh, tofu, pesce e zuppa la aspettavano come spuntino pomeridiano. Il tempeh che ho servito al Feast era più accessibile ai palati meno esperti: cotto al vapore, poi marinato con alcune spezie indonesiane e infine fritto per renderlo ancora più croccante. Ma spera che un giorno Spokanetes arrivi ad amare il tempeh in modo più naturale.

Anche se non sa quando servirà il tempeh la prossima volta, c'è un lato positivo: Wayuono prende il suo tempeh da Trader Joe's. È nascosto accanto alle alternative al tofu e al latte sul retro della sezione refrigerata e ne vale la pena. Se lo provi, non considerarlo un sostituto della carne e non addentarne un grosso pezzo crudo. Trascorri un po' di tempo con lei. Conoscila. Immagina di goderti il ​​sole di Giava mentre lo immergi. Padroneggia la tua ricetta, quindi preparati a testarla e confrontarla con Wayuono la prossima volta che creerai la sua versione. ♦

Hai qualche idea di cosa dovrei mangiare dopo? Vuoi prepararmi un piatto preferito della tua città? Invia 80 suggerimenti e bacheche di idee a [email protected].