Il Kenya abolirà l’obbligo del visto per tutti i cittadini africani dal 12 dicembre

Il presidente keniano William Ruto tiene un discorso durante la visita di stato del presidente angolano Lourenco in Kenya.

Il presidente keniano William Ruto ha annunciato sabato che il Kenya abolirà le restrizioni sui visti per tutti i cittadini africani il 12 dicembre, mentre continua i suoi sforzi per esentare il continente dai visti.

Ruto ha dichiarato nel suo discorso al vertice Youth Connekt Africa 2023 a Nairobi che da tempo nutre l’ambizione di abolire le barriere sui visti tra gli africani, che considera “un solo popolo”.

Queste ambizioni saranno soddisfatte nel Giorno della Repubblica, quando il Kenya celebrerà la sua indipendenza dal dominio britannico.

Ciò renderebbe il Kenya il quarto paese africano ad attuare una politica di ingresso senza visti dopo Seychelles, Gambia e Benin. Le Seychelles, una delle principali destinazioni turistiche del mondo, sono state le prime a farlo nel 2016.

“Annunceremo che a nessun africano sarà richiesto di ottenere un visto per venire in Kenya. Questo perché siamo un solo popolo e questo continente ha bisogno di scrivere la propria narrativa”, ha detto Ruto.

“Per troppo tempo abbiamo permesso ad altri di scrivere una storia su di noi, motivo per cui l’Africa è stata etichettata per così tanto tempo come un continente di conflitti, malattie e povertà. L’Africa è molto più di questo”, ha osservato Ruto.

Il Kenya ha già revocato i visti per diversi paesi tra cui Sud Africa, Gibuti, Comore e Repubblica del Congo.

