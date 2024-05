Il Galles conclude il suo torneo salvando l'onore contro l'Italia

Il gallese, che ha subito tre sconfitte in altrettante partite, sabato è riuscito a sconfiggere l'Italia (22-20).

Le giocatrici del Galles sono sfuggite per un pelo allo stesso destino delle loro controparti maschili, che hanno terminato il Sei Nazioni del 2024 con il cucchiaio di legno. Dopo tre sconfitte in altrettante partite, la squadra gallese ha ottenuto la vittoria contro l'Italia (22-20) nell'ultima giornata, sabato 27 aprile. Finiranno ultimi, qualunque cosa accada, ma non a mani vuote.

È stata Cecilia Tuipulotu a venire in soccorso dei suoi compagni al 77' segnando il gol del pareggio prima che Lyoko George si trasformasse per regalare la vittoria alla sua squadra. Il XV du Leek ha inseguito a lungo il risultato e ha condotto questa partita solo per un quarto d'ora, ma è bastato per sconfiggere gli italiani, che forse se ne pentiranno. La formazione transalpina, attualmente al quarto posto, dovrà attendere l'esito di Irlanda-Scozia per conoscere la propria classifica definitiva.