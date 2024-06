Campionato italiano: fine stagione per l'Atalanta e brutte notizie per l'Italia?

Due anni dopo la retrocessione, il Venezia torna in Serie A. I calciatori della città balneare hanno vinto la gara di ritorno delle qualificazioni promozione contro la Cremonese per 1-0, mentre l'andata si è conclusa 0-0.

Charles Bickel, congolese di origine svizzera, ex giocatore del Grasshopper e in particolare del Neuchâtel Xamax, ha mancato la promozione alla Cremonese. Le prime due squadre della Serie B, Parma e Como, riuscirono ad arrivare direttamente in Premier League.