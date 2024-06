Programma, canale TV e live streaming di Italia/Portogallo (Finali Europei U17 di calcio)?

Mercoledì 5 giugno Italia e Portogallo si affronteranno nella finale del Campionato Europeo Under 17 UEFA alla Limassol Arena di Cipro. Su quale canale TV e piattaforma streaming puoi guardare questo poster in diretta?

Dopo aver vinto i quarti di finale domenica scorsa a Larnaca Portogallo e Italia La squadra si è qualificata per la finale del Campionato Europeo Under 17 di calcio, che si svolgerà mercoledì 5 giugno a Limassol.

Durante la prima semifinale Serbia Sembrava che si stesse dirigendo verso la qualificazione quando era in testa Portogallo 2-0 all'intervallo e all'89' era ancora in vantaggio. Tuttavia, grazie a una straordinaria rimonta di due gol in due minuti, il Portogallo alla fine ha vinto. 3-2 Ed evitare sanzioni. Una vittoria con un gol è bastata anche all'Italia (1/0), che contro la Danimarca si trovava più a suo agio di quanto questo risultato suggerisca.

Streaming Italia/Portogallo: palinsesto, canale TV e trasmissione?

📺 Finale Euro U-17 tra Italia e Portogallo Viene trasmesso In diretta e integrale alle 19:30 su Live Foot Disponibile su Chromecast e tramite app sui televisori connessi Samsung TV Plus con accesso diretto a Live Team.

📺 L'Equipe, infatti, ha lanciato il suo canale digitale il 3 giugno 2024 Squadra di calcio in diretta Con oltre 400 partite trasmesse nel 2024. Questo canale è dedicato agli abbonati L'Équipe e sarà trasmesso durante l'estate Partite preparatorie per i principali paesi europei (Tranne la squadra francese), prima dell'Euro, Competizioni giovanili UEFA e FIFA, Copa America (20 giugno – 14 luglio) ma anche amichevoli pre-campionato per i migliori club europei, ad es Real Madrid.