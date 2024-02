Campionato Sei Nazioni | Vittoria dell'Inghilterra sull'Italia (24-27)

Sabato la Squadra Azzurra si è divertita moltissimo. Ambiziosi nella fase di preparazione, gli uomini di Gonzalo Quesada hanno cercato metodicamente di spostarsi lateralmente per allungare la linea avversaria, immobilizzare e poi cedere, il tutto impreziosito da raddoppio e altre combinazioni. Ciò ha permesso loro di trovare buchi nella difesa inglese, e di sfruttarli per segnare due buoni tentativi nel primo tempo (Alessandro Garbisi, 11, e Tommaso Allan, 26).

A causa degli ostacoli incontrati dalle salite avversarie, i transalpini hanno preferito privilegiare soluzioni individuali piuttosto che collettive, restituendo palla per riconquistare terreno. Dopo essere stati battuti in possesso palla, hanno commesso anche altri falli, di cui ha beneficiato George Ford che si è comportato bene contro il polacco (cinque rigori e trasformazione).

Ma gli italiani non si sono arresi, mentre gli inglesi hanno cominciato a rallentare un po' verso la fine della partita. Hanno trovato i mezzi per aumentare il tempo di gioco e segnare la meta finale, 5 minuti dopo la sirena (Monty Ewan, 80+5). Trasformato da Allan, regala all'Italia un bonus difensivo e un finale come il resto della partita, con il coraggio degli azzurri. L'Inghilterra è quasi caduta nella trappola, ma con questa vittoria si è assicurata le basi per iniziare la competizione.