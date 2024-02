Campionato Sei Nazioni: l'Italia senza Angel Capuzzo (malato) contro l'Inghilterra

Un duro colpo per l'Italia: la dirigenza della Nazionale ha annunciato venerdì che mancherà il terzino e l'ala Ange Capuzzo, colpita da un malore, nella sua prima partita nel torneo contro l'Inghilterra, sabato a Roma. “Ange soffre di gastroenterite e sarà sostituito in avvio di gara da Lorenzo BaniL'esterno del Parma lo ha spiegato all'amministrazione italiana in apertura della conferenza stampa il giorno prima della partita.

Il nuovo tecnico del Nacional Gonzalo Quesada ha scelto di collocare il giocatore dello Stade Toulouse (16 presenze) sulla fascia, al posto del ruolo di terzino assegnato a Tommaso Allan. “Ange è un giocatore importante, sappiamo tutti cosa può fare in campo, ma Lorenzo sta facendo un'ottima stagione, anche lui è un giocatore elettrico, e sono convinto che farà un buon lavoro.“, ha confermato il capitano italiano Michele Lamaro.

per la prima volta

L'Italia dovrà fare a meno anche del giocatore di seconda linea del Treviso Edoardo Iacizzi, uno dei sostituti, che si è infortunato alla spalla sinistra. “È una sfida enorme affrontare l'Inghilterra, lo sappiamo, è una squadra che mette molta pressione e non si dà tregua.“, ha confermato Lamarro.

“All'ultimo Mondiale sono arrivati ​​terzi e da questo punto di vista sono la migliore squadra europea, ma noi vogliamo dare tutto in questa partita, conosciamo le nostre forze e cercheremo di divertirci il più possibile.“, hanno insistito i trevigiani della terza fila. La Nazionale è arrivata ultima nel Sei Nazioni nelle ultime otto edizioni e non ha mai battuto l'Inghilterra in trenta incontri.

Smith è rimasto ferito dalla parte inglese

Quesada, ex giocatore della nazionale argentina, ha assunto la guida della nazionale, succedendo al neozelandese Kieran Crawley, dopo i Mondiali del 2023, dove l'Italia si è classificata terza nel suo girone dietro Francia e Nuova Zelanda.

Per quanto riguarda gli inglesi, il tecnico Steve Borthwick ha scelto l'esperienza di George Ford (91 partite in nazionale), 30enne vice-capitano, per il ruolo di mediano d'apertura alla luce dell'assenza di Owen Farrell, durante la sosta per le Nazionali. e la sua assenza dalla squadra. Il previsto successore Marcus Smith si è infortunato alla coscia all'inizio della settimana in allenamento.

Sabato (15.15) a Roma la Nazionale italiana affronterà l'Inghilterra:

Allan – Pani, Brix, Minoncello, Ioani – (o) P. Garbisi, (m) A. Garbisi – L. Cannone, Lamaro (cap.), Negri – Ruzza, N. Cannone – Ceccarelli, Lucchesi, Fischetti

Alternative : Nicotera, Spagnolo, Zilocchi, Zambonen, Isicor, Zuliani, Varni, Mori.

Steward – Freeman, Slade, Dingwall, Daly – (S) Ford, (M) Mitchell – Underhill, Earl, Roots – Chisum, Itoje – Steward, George (Cap), Marler.