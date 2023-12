Il forum inaugurale sulle competenze digitali in Congo attira più di 700 partecipanti – IT News Africa

Africa intelligente Ha ospitato con successo il primo Digital Skills Forum, un evento africano dedicato alla promozione dello sviluppo delle competenze digitali.

Organizzato in collaborazione con il Ministero delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell'Economia Digitale (MPTEN), il Centro Africano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale (CARIA) e l'Accademia Digitale Africana (ADA), il forum si è svolto nell'arco di tre giorni sul tema “Costruire l'Africa Digitale Talent Pipeline” per sottolineare la necessità di sviluppare competenze digitali tra gli studenti africani.

Le principali aree di interesse dell’evento includevano l’istruzione digitale, la formazione professionale, l’inclusione digitale, l’accesso alle infrastrutture e alle tecnologie e la promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione digitale.

Il Forum ha visto il lancio di due importanti iniziative per far avanzare la digitalizzazione: lo Smart Devices Scheme, guidato dalla Repubblica del Congo, che cerca di creare un quadro sostenibile per dispositivi a prezzi accessibili in Africa, e lo Smart Africa Youth Chapter in Congo, concepito come un piattaforma di formazione, collaborazione ed empowerment per coltivare una nuova generazione di leader aziendali di talento nel campo della tecnologia e degli innovatori. Il capitolo Smart Africa Youth è specificamente progettato per fornire ai giovani e agli imprenditori competenze digitali fondamentali.

Lacina Kony, CEO di Smart Africa, ha sottolineato l’urgente necessità di colmare il divario di competenze digitali, affermando: “La mancanza di competenze rilevanti in questa era digitale può limitare le opportunità per i paesi africani di sfruttare al meglio le tecnologie digitali”.

Sua Eccellenza il Ministro delle Poste, delle Comunicazioni e dell'Economia Digitale, Leon Ghost Ibombo, “L'aumento medio del 4,5% del PIL in Africa grazie alla tecnologia digitale dimostra che questo settore sta dando un contributo reale allo sviluppo e alla diversificazione delle economie. Questo è lo scopo di questo forum.”

Il Forum sulle competenze digitali prevedeva discussioni dal vivo, sessioni di formazione, masterclass e interventi di esperti in competenze digitali. L'evento comprendeva anche mostre, dimostrazioni, introduzioni funzionali, concorsi e varie attività interattive.